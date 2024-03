L’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di sfidare apertamente i suoi rivali, in particolare gli operatori telefonici Vodafone e WindTre. Per tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da questi operatori potranno infatti attivare due nuove super offerte di rete mobile, denominate rispettivamente TIM Power Supreme Limited e TIM Steel New GPro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

L’operatore telefonico TIM sfida i suoi rivali con queste due nuove super offerte

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibili due nuove super offerte pensare per sfidare i suoi rivali. Come già accennato, una di queste offerte è TIM Power Supreme Limited. Quest’ultima è rivolta principalmente a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dall’operatore virale Vodafone.

Con questa offerta, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Gli utenti potranno navigare con una connettività massima pari al 4G, con una velocità massima pari a 150 mbps in download e fino a 75 mbps in upload. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà di 7,99 euro al mese.

La seconda offerta proposta per chi proviene dall’operatore WindTre è TIM Power Steel New GPro. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare fino a 150 GB di traffico dati, validi sempre per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. L’offerta in questione arriva ad includere anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere in questo caso sarà sempre di 7,99 euro al mese.

Ricordiamo comunque che gli utenti potranno attivare queste offerte presso alcuni negozi fisici autorizzati dall’operatore TIM.