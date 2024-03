Offerte Vodafone di marzo, le Silver costano solo 7 EURO

Le più grandi offerte del mese di marzo si stanno dimostrando quelle dei gestori virtuali ma i provider più forti e famosi non sono da meno. È chiaro che un operatore virtuale riesca ad offrire più contenuti a prezzi molto più bassi, ma quando entrano in gioco le forze assolute di un colosso come Vodafone, può cambiare tutto da un momento all’altro.

Al momento sono ancora disponibili quelle offerte che già in passato hanno fatto battere il cuore agli utenti.

Vodafone vuole monopolizzare il mercato con le sue Silver, sono ritornate con i soliti prezzi

Per riuscire a fronteggiare un provider come Vodafone, servirebbe avere innanzitutto la sua qualità ma questo è impossibile. A tal proposito i gestori virtuali provano a bilanciare il tutto abbondando in termini di contenuti e soprattutto abbassando i prezzi. Questa strategia non sempre funziona, ancora di più quando Vodafone sceglie di adeguarsi.

La fine dell’anno scorso ha visto protagoniste due offerte che in termini di prezzo hanno sorpreso eccome. Il nome chiaramente è quello delle Silver, vere e proprie offerte storiche di Vodafone. Dopo aver visto in più frangenti trionfare i gestori virtuali, l’azienda ha deciso di dedicare queste due soluzioni solo a chi proviene da lì o da Iliad.

È chiaro che Vodafone vuole attaccare i più forti e lo fa con le sue promo migliori. La prima Silver in assoluto mette in gioco contenuti importanti, partendo dai minuti e finendo ai giga. Il prezzo mensile di 7,99 € garantisce minuti e messaggi senza alcun tipo di limite ma soprattutto 100 giga in 4G.

L’altra offerta, che ha lo stesso nome, cambia innanzitutto per il prezzo che è di 9,99 € e poi per i contenuti. Conquista il celebre operatore vuole offrire minuti e messaggi senza limiti ma questa volta con 150 giga.

In molti non lo sanno ma c’è anche un’altra possibilità, ovvero quella di avere 50 giga in più. Come si fa? Sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica SmartPay.