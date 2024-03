Il colosso sudcoreano Samsung ha presentato soltanto da qualche giorno i suoi nuovi smartphone di punta, ovvero Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A55. Tuttavia, l’azienda sembra inarrestabile, dato che sta già pianificando l’arrivo di tantissimi nuovi dispositivi. Uno di questi sarà il prossimo Samsung Galaxy M35 5G e ora è stato avvistato nei database del portale di benchmark Geekbench. Ecco qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy M35 5G, il nuovo device passa dal portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone del colosso Samsung è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al prossimo Samsung Galaxy M35 5G. Lo smartphone in questione è stato registrato sul portale con il numero di modello SM-M356B.

Nello specifico, il nuovo device di Samsung è riuscito ad ottenere fino a 656 punti in single core e fino a 1967 punti in multi core. Dai benchmark appena pubblicati, possiamo notare come sia stata confermata la presenza del sistema operativo in versione Android 14. Per quanto riguarda le performance, sembra che queste ultime saranno affidate ad uno dei soc di Samsung, ovvero il soc Exynos 1380.

Ad accompagnare questo soc nelle performance, ci saranno anche diversi tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di RAM. Il processore prescelto per questo modello è pressoché lo stesso che troviamo a bordo dei nuovi Samsung Galaxy A35 5G e Samsung Galaxy A55 5G. È molto probabile che le somiglianze tra il nuovo Samsung Galaxy M35 5G e questi due modelli saranno davvero poche. Ricordiamo che questi dispositivi possono vantare sul fronte la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da.6.67 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Gli smartphone possono inoltre contare sulla presenza di una batteria esagerata con una capienza addirittura da 6000 mah con supporto alla ricarica rapida.