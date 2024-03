Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito oggi l’importanza strategica di sviluppare un’unità a propulsione nucleare per il viaggio spaziale, sottolineando la priorità che questo progetto riveste per la Federazione. Le dichiarazioni di Putin giungono a seguito delle recenti rivelazioni di Yuri Borisov, capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, riguardanti l’avanzamento dei piani per un’innovativa nave spaziale alimentata da energia nucleare.

Il progetto del cargo spaziale a propulsione nucleare della Russia

Secondo Borisov, il cargo spaziale in fase di sviluppo sarà un’imponente struttura, equipaggiata con un reattore nucleare e turbine ad alta potenza, che consentiranno il trasporto di pesanti carichi da un’orbita all’altra, oltre a svolgere varie altre funzioni, inclusa la pulizia dell’orbita dai detriti spaziali. Questo ambizioso progetto, al quale Borisov si riferisce come a una “sfida molto seria”, rappresenta un passo avanti significativo nell’esplorazione dello spazio.

Non solo la Russia si propone di realizzare un cargo spaziale a propulsione nucleare, ma sta anche valutando, insieme alla Cina, la possibilità di installare una centrale nucleare sulla Luna entro il 2033-35. Questa centrale sarebbe in grado di operare in autonomia, senza la necessità di personale umano, fornendo l’energia necessaria per alimentare i futuri insediamenti lunari. Considerando che i pannelli solari non sarebbero sufficienti per soddisfare il fabbisogno energetico, l’energia nucleare appare come la soluzione ideale.

Le potenzialità della centrale nucleare lunare

Questi progetti, se realizzati, segnerebbero una svolta significativa nell’esplorazione dello spazio, soprattutto per la Russia, che negli ultimi anni ha affrontato sfide finanziarie e sanzioni internazionali. Nonostante il recente fallimento della missione lunare Luna-25, avvenuto lo scorso agosto, Putin e Roscosmos mantengono alta la loro ambizione nello spazio. La Russia dimostra così il suo impegno a rimanere in prima linea nell’esplorazione spaziale e a perseguire la realizzazione di progetti innovativi, come il cargo spaziale a propulsione nucleare e la centrale nucleare lunare, in collaborazione con la Cina.