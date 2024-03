Finalmente ci siamo. Il colosso sudcoreano Samsung ha presentato in veste ufficiale sul mercato i suoi due nuovi smartphone di fascia media. Stiamo parlando dei nuovi Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A55. Dal punto di vista dimensionale, troviamo diverse somiglianze tra i due. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung annuncia ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy A35 e A55

Samsung ha finalmente annunciato in veste ufficiale i suoi nuovi smartphone di fascia media. Come già detto in apertura, stiamo parlando dei nuovi Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A55 ed entrambi sono molto simili. In particolare, entrambi presentano sul fronte un Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.6 pollici con risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Per quanto riguarda i materiali, entrambi presentano sul fronte un vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus+. Dal punto di vista prestazionale, invece, Samsung Galaxy A55 è alimentato dal soc Exynos 1480, mentre il fratello minore Samsung Galaxy A35 è alimentato dal soc Exynos 1380. Sono poi disponibili diversi tagli di memoria, comprendenti anche fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno, espandibile comunque tramite scheda microSD.

Troviamo delle piccole differenze nel comparto fotografico. Galaxy A55, in particolare, dispone di un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore grandangolare da 12 MP e un sensore macro da 5 MP. Galaxy A35, invece, dispone di un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 5 MP. La selfie camera di Galaxy A35 è di 13 MP, mentre quella di Galaxy A55 e di 32 MP.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A55 saranno disponibili all’acquisto anche in Italia in tante nuove inedite colorazioni (tra cui una rosa e una gialla) ad un prezzo di partenza rispettivamente di 480 euro e 380 euro.