Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo OnePlus Nord CE4: la casa di produzione cinese ha da poco confermato la data di lancio del suo nuovo smartphone Android di fascia medio/alta, oggi quindi vi riportiamo cosa sappiamo e cosa hanno già confermato del nuovo dispositivo in arrivo.

L’azienda cinese ha da poco pubblicato sul sito ufficiale indiano la data di presentazione del OnePlus Nord CE4, il prossimo componente della gamma di fascia media: come in realtà era facile intuire, il lancio avverrà il 1° aprile 2024, per l’appunto in India. Oltre a questa notizia OnePlus ci ha persino anticipato qualche ulteriore dettaglio sul dispositivo, specifiche tecniche e anche qualcosa a che fare con il design.

Scopriamo le specifiche del nuovo OnePlus Nord CE4

Come abbiamo già detto lo smartphone si chiamerà OnePlus Nord CE4, come conferma il sito ufficiale dell’azienda, sempre grazie al sito sappiamo che metterà a disposizione il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: quest’ultimo dovrebbe garantire prestazioni superiori allo Snapdragon 782G del predecessore (+15% lato CPU, +50% lato GPU e +20% a livello di batteria). Questo inoltre significa che anche OnePlus Nord 4 e OnePlus Nord CE 4 Lite potrebbero evitare il salto al numero 5, per quanto riguarda la prossima generazione.

In base a ciò che sappiamo lo smartphone avrà un display AMOLED da 6,7 pollici, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e secondario da 8 MP e una fotocamera anteriore da 16 MP. OnePlus ha anche pubblicato anche alcune immagini che ci permettono di scoprire in anticipo il design del nuovo smartphone in arrivo.

Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Dark Chrome e Celadon Marble: la prima è più classica, mentre la seconda offre eleganti texture che sembrano ispirarsi a una versione speciale vista su OnePlus 11 (ma con un colore differente). Gli scatti ci permettono di notare la presenza di un modulo fotografico con obiettivi disposti in verticale: i sensori dovrebbero essere due, accompagnati dal flash LED.

Per tutte le altre specifiche sul nuovo OnePlus Nord CE4 dovremo aspettare ancora qualche giorno: appuntamento per il lancio fissato quindi per il 1° aprile 2024 alle ore 14:00 italiane (le 18:30 in India). L’azienda cinese potrebbe aver previsto un’ulteriore data per gli altri mercati, ma per il momento non sappiamo nulla, vi consigliamo di continuare a seguire la nostra pagina per eventuali aggiornamenti.