Ultimamente siamo in vena di aggiornamenti portando delle novità sui più utilizzati sistemi operativi, si sta parlando di Windows 11. In casa Microsoft con il grandioso sistema operativo che ha guadagnato la fama mondiale si stanno introducendo delle novità e dei cambiamenti portando così il sistema operativo sempre al passo con l’innovazione.

Questi aggiornamenti riguardano in parte anche l’uso e l’applicazione dell’intelligenza artificiale che svolge un ruolo cardine nel mondo di oggi.

Windows 11, quali sono le novità?

Microsoft attualmente sta puntando molto sull’intelligenza artificiale e soprattutto sul suo nuovo gioiellino Copilot, che attualmente si sta prendendo sempre molto più spazio su Windows 11. Ultimamente però Microsoft ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il famosissimo sistema operativo. Si sta parlando del nuovo Moment 5, aggiornamento pieno di nuove novità.

Il nuovo Moment 5 dovrebbe essere un aggiornamento facoltativo che si può attuare in Windows Update. Esso dovrebbe contenere molte novità per il sistema operativo e un asticella alzata per quanto riguarda l’intelligenza artificiale in Windows 11.

Ora con questo nuovo aggiornamento Copilot è in grado di avere più funzionalità a disposizione, gestendo in modo intelligente e completo Windows 11 e il suo funzionamento. Il sistema può mostrare informazioni sul sistema operativo, controllare le disponibilità Wi-Fi e molto altro ancora. In poche parole quello che è successo è che Copilot è molto più completo e aggiornato per il sistema operativo. Per potenziare al massimo anche le sue nuove funzionalità ci sono anche dei plug-in per Copilot.

E le applicazioni?

Oltre che per gestire Windows 11 l’intelligenza artificiale sbarca anche nell’app Foto con la gomma magica che utilizza l’AI per modificare foto. Molto utile per potenziare e facilitare l’editing di foto da desktop.

Novità oltre che per Windows 11 ci sono anche per Clipchamp che adesso è in grado di poter eliminare i momenti di silenzio che sono presenti nei video. Si migliora anche Accesso vocale con la possibilità di introdurre dei comandi vocali specifici. Novità molto importante sarà anche la disponibilità di poter utilizzare il proprio telefono Android come webcam. Oltre tutto a questo viene introdotto un sistema intelligente per la gestione delle finestre e la loro disposizione così da gestire meglio lo spazio disponibile.

Novità anche per quanto riguarda il lancio di Microsoft Copilot for Finance progetto che punta ad integrare l’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro dei team finance. Aiuto molto importante fornito dall’AI ai team finanziari.