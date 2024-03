CoopVoce, l’operatore virtuale di telefonia mobile, ha lanciato una nuova offerta, Evo Unlimited eSIM. Questa promo introduce un modo completamente nuovo di vivere la telefonia mobile, offrendo minuti illimitati, 1000 SMS e traffico internet senza limiti, grazie alla tecnologia eSIM.

L’offerta Evo Unlimited eSIM è valida solo per coloro che intendono effettuare una portabilità di numero da altri operatori di telefonia mobile e che desiderano utilizzare la tecnologia eSIM. L’ eSIM è una scheda telefonica virtuale, elimina quindi la necessità di una SIM fisica e garantisce una maggiore flessibilità e facilità nell’attivazione e nell’uso del servizio

CoopVoce: come attivare la Evo Unlimited eSIM

Per attivare l’offerta Evo Unlimited eSIM, è necessario collegarsi al sito web di CoopVoce. Una volta completata la procedura di verifica dell’identità, il cliente riceverà via email un QR Code da scannerizzare per scaricare il profilo eSIM sul proprio smartphone compatibile.

L’offerta prevede un costo mensile di 13,90 euro, addebitato tramite credito residuo con rinnovo automatico. Per attivarla, è richiesto un pagamento iniziale di 10 euro, da effettuare solo la prima volta e che sarà sommato al primo mese di utilizzo. Ciò porta la spesa a un totale di 23,90 euro. La promozione è disponibile ancora per un periodo di tempo limitato, fino al 20 Marzo 2024. I clienti di CoopVoce potranno contare sulla rete TIM 4G, con la possibilità di raggiungere una velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. La rete 4G garantisce una copertura ampia e affidabile su tutto il territorio italiano, per un’esperienza di navigazione veloce e senza interruzioni.

Dettagli sul traffico e roaming UE

Tra gli innumerevoli servizi inclusi, la promozione dispone anche di minuti illimitati e senza costi aggiuntivi in roaming presso i paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. Per quanto riguarda la navigazione internet, è disponibile un quantitativo di 15 Giga al mese, se superato questo limite saranno applicate tariffe aggiuntive. In caso di credito insufficiente per il rinnovo, l’offerta sarà sospesa per 30 giorni, fino a quando non verrà effettuata una ricarica.

Per tutti coloro che sono interessati alla suddetta promo, CoopVoce Evo rappresenta un’opzione innovativa e conveniente. Una soluzione all’avanguardia ad un prezzo super vantaggioso.