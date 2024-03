Sappiamo da tempo che il produttore tech Meizu ha deciso di abbandonare per sempre il mondo degli smartphone. Nonostante questo, sembra che l’azienda abbia ancora qualche altro dispositivo da svelare al pubblico. Stiamo parlando in particolare del prossimo Meizu 21X e quest’ultimo ha da poco ricevuto la certificazione 3C, segno quindi che il suo debutto ufficiale sia pressoché imminente.

Meizu sta per presentare ufficialmente il nuovo Meizu 21x

Il produttore tech Meizu si prepara per annunciare un nuovo smartphone sul mercato. L’azienda aveva annunciato di voler abbandonare questo settore, ma a quanto pare è rimasto ancora qualche altro dispositivo da presentare. Come già detto in apertura, lo smartphone in questione è il prossimo Meizu 21X e ora ha da poco ricevuto l’importante certificazione dell’ente 3C.

L’arrivo di questa certificazione ci ha rivelato la capacità della batteria che sarà installata a bordo. Secondo quanto rivelato, il nuovo smartphone potrà contare su una batteria piuttosto capiente di 5500 mah. Lo stesso smartphone è stato inoltre il protagonista degli ultimi leaks del leaker Digital Chat Station. Secondo quanto rivelato da quest’ultimo, lo smartphone sarà dotato del supporto alla ricarica rapida da 66W.

Anche le altre caratteristiche dovrebbero essere notevoli. Si parla infatti in rete della possibile presenza a bordo del soc top di gamma Snapdragon 8 Gen 2. Tuttavia, su quest’ultimo dettaglio non ci sono conferme. Insomma, questo è quello che conosciamo per il momento sul prossimo Meizu 21X. Immaginiamo comunque che arriveranno presto ulteriori dettagli, visto il suo debutto imminente sul mercato.

Ricordiamo comunque che l’azienda ha annunciato qualche settimana fa un nuovo smartphone top di gamma. Si tratta del nuovo Meizu 21 Pro. Ecco qui di seguito le specifiche.