Sembra che il produttore tech Realme stia preparando l’arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Realme C. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Realme C65 e quest’ultimo ha ricevuto numerose certificazioni di rilievo in queste settimane, tra cui quella FCC e la TDRA. Scopriamo qui di seguito cosa ci hanno rivelato queste certificazioni.

Realme C65 sta per arrivare, ecco cosa possiamo aspettarci

Realme C65 sarà il nuovo smartphone di fascia medio-bassa del noto produttore tech e in queste settimane ha ricevuto diverse certificazioni di rilievo. Grazie ad esse, ora conosciamo qualche dettaglio in più. In particolare, stando alle certificazioni il nuovo smartphone di casa Realme potrà contare sulla presenza di una batteria da 5000 mah. Sembra inoltre che lo smartphone avrà il supporto alla ricarica rapida da 45W.

Si tratta di una caratteristica decisamente interessante per un dispositivo di questa fascia di prezzo. Oltre a questo, è emerso che lo smartphone in questione potrà contare solo sul supporto alla connettività 4G. Per il momento, però, non sappiamo quale sarà il processore prescelto dall’azienda, se sceglierà un soc a marchio MediaTek oppure un soc di casa Qualcomm. Per ora, non sappiamo quale design deciderà di adottr l’azienda. Realme ci ha comunque da sempre abituati ad un look e ad uno stile unici, quindi ci aspettiamo molto da questo punto

Dovremmo attendere per avere delle conferme. Nel frattempo, ricordiamo che a dicembre 2023 l’azienda ha presentato Realme C67. Quest’ultimo è alimentato dal soc Snapdragon 685 con processo produttivo a 6 nm e con una GPU Adreno 610. Lo smartphone in questione vanta poi la presenza di un sensore fotografico principale da ben 108 MP. La batteria ha invece una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W. Sul fronte spicca invece un display con tecnologia IPS LCD e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.