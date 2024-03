Dopo una lunga attesa, finalmente il grande giorno è arrivato. A partire dal 12 marzo, tutti i giocatori di Tower of Fantasy potranno divertirsi con il nuovo simulacro proveniente direttamente dall’anime EVANGELION: Asuka Shikinami Langley.

A confermarlo sono gli sviluppatori di Level Infinite e Hotta Studio che hanno da poco rilasciato Asuka Shikinami Langley come personaggio giocabile in Tower of Fantasy. Gli appassionati del MMORPG open world e free to play potranno affrontare le nuove sfide con uno dei personaggi principali di EVANGELION.

L’anime ideato da Hideaki Anno ha molti punti in comune con la lore di Tower of Fantasy e per questo era molto atteso dai giocatori. Infatti, all’interno del mondo fantastico di Vera, fanno il proprio debutto gli Angeli, delle entità sovrannaturali che minacciano la pace del pianeta.

La collaborazione tra Tower of Fantasy ed EVANGELION entra nel vivo, Asuka Shikinami Langley arriva come nuovo personaggio giocabile

I wanderer dovranno affrontare la minaccia degli Angeli affrontando una serie di missioni completamente inedite e vivendo una storia realizzata appositamente. Un Angelo minaccia Mirroria e, per fronteggiare la minaccia, le forze di sicurezza del pianeta sfodereranno la propria arma più potente, la Multipurpose Humanoid Decisive Weapons.

Solo ricorrendo alle abilità dei Simulacri e, in particolare di Asuka, sarà possibile sconfiggere i nemici e superare le missioni dedicate alla nuova storyline. Ricordiamo che nell’universo narrativo di EVENGELION, Asuka Shikinami Langley è una bambina prodigio che riesce a pilotare l’EVA-02, un mecha in grado di difendere la terra dagli Angeli.

Tuttavia, Asuka è un ottimo combattente al di fuori dell’EVA-02. I giocatori potranno scoprire le sue abilità nella lotta corpo a corpo e sfruttare il potere devastante della sua arma speciale, la Lancia di Longinus. Oltre alle nuove missioni ci saranno anche tante ricompense speciali, la possibilità di sbloccare lo Smart Servant “Pen Pen Pen”, outfit speciali dedicati ad EVANGELION e molto altro ancora.