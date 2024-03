Nelle scorse settimane Apple ha rilasciato la nuova versione del suo sistema operativo: iOS 17.4.

Il nuovo aggiornamento porta diverse novità per i fruitori dei dispositivi Apple, e in particolare per l’ Europa. Infatti grazie all’introduzione del nuovo Digital Markets Act, l’azienda di Cupertino ha rilasciato una versione di iOS davvero incredibile.

Le novità di iOS 17.4 riguardano principalmente l’apertura all’utilizzo in Europa di negozi digitali diversi da AppleStore e questa è davvero una grande svolta per Apple.

Con il nuovo aggiornamento si potranno dunque scaricare applicazioni da piattaforme diverse e anche sfruttare metodi di pagamento diversi da Apple Pay.

Altre novità riguardano l’integrazione di nuove simpatiche emoji, dei cambiamenti relativi a Siri e ai messaggi da leggere in diverse lingue e anche alcuni upgrade per l’app Podcast.

Nonostante tutte queste incredibili novità, alcuni utenti hanno lamentato dei difetti nel nuovo sistema operativo, che probabilmente spingeranno Apple a porvi rimedio.

Apple sta per lanciare un nuovo aggiornamento: iOS 17.4.1

A quanto pare, subito dopo il lancio di iOS 17.4, ci sono state diverse segnalazioni sui social da parte degli utenti che hanno notato dei difetti nel nuovo aggiornamento.

In particolare pare che i difetti riguardino lo stato della batteria e la ricarica. Gli utenti hanno notato un consumo maggiore della batteria che tende a scaricarsi più velocemente e contemporaneamente un maggiore aumento dei tempi di ricarica.

Per tutti questi motivi sembra che il rilascio di una nuova versione, la 17.4.1, sia davvero dietro l’angolo. Secondo Macrorumors, il tempo di attesa potrebbe essere estremamente breve.

Si pensa infatti che l’aggiornamento possa arrivare già durante questo weekend o al massimo entro il 20 marzo.

La velocità con qui la nuova versione verrà rilasciata conforta davvero molti utenti che sperano che con l’aggiornamento possano essere risolti i problemi appena nati sul consumo e la durata della batteria dei dispositivi Apple.