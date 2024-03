A distanza di quasi 20 anni dall’ultima serie originale dedicata a Goku e ai personaggi creati da Akira Toriyama, la Toei Animation ha lanciato Dragon Ball Super. La prima messa in onda è avvenuta nel 2015 in Giappone e l’anime funge da sequel diretto di Dragon Ball Z, basandosi su una storia completamente originale.

In Dragon Ball Super ritroviamo la Terra vivere in pace poco tempo dopo la sconfitta di Majin Bu. Nonostante non ci siano battaglie da affrontare, Goku e Vegeta continuano i loro allenamenti. Tuttavia, una nuova minaccia è in agguato sotto forma del Dio della distruzione Beerus. Egli è alla ricerca del Super Saiyan God, un guerriero dalla potenza incalcolabile. Durante la sua ricerca, si imbatte in Goku e a nulla può il guerriero trasformato in Super Saiyan 3 e tutti i suoi alleati che vengono sconfitti facilmente.

Come sempre, Goku trova il modo di raggiungere il livello di Super Saiyan God e affronta Beerus. Nonostante la nuova forma, il Saiyan non riesce a sconfiggere il Dio della distruzione ma nonostante questo fallimento, la Terra viene risparmiata.

La Toei Animation ha realizzato Dragon Ball Super, il nuovo anime basato su una storia originale a distanza di 20 anni da Dragon Ball Z

Nel frattempo, il malvagio Sorbet utilizza le sfere del drago per far tornare in vita Freezer. Egli vuole vendicarsi di Goku per la temibile sconfitta ricevuta e attacca la Terra mentre il Saiyan è lontano per la sfida con Beerus.

Terminato lo scontro con Beerus, Goku torna sulla Terra appena in tempo per affrontare Freezer che si è evoluto nella forma dorata. Il livello di potenza di entrambi è elevatissimo e la sfida prosegue per molto tempo, fino a quando il difensore della Terra con l’aiuto di Vegeta non sconfiggono l’invasore.

Per trionfare, entrambi hanno dovuto superare ancora una volta i propri limiti, trasformandosi nel Super Saiyan Blu. Questo nuovo stadio permette loro di incrementare sia la potenza che la velocità come mai prima d’ora.

Non c’è pace per gli eroi della Terra e, infatti, il Dio della distruzione Champa indice un torneo di arti marziali tra i combattenti più forti dell’universo. La squadra di Goku è composta, tra gli altri, da Vegeta, Piccolo e Majin Bu. Il team riesce ad avere la meglio salvando la Terra ancora una volta.

Le sfide, però, non sono finite e Goku si trova combattere contro nuove minacce. Questa volta sono le divinità del futuro e di altri universi a sfidare il Saiyan che decide di mettere fine a tutte le controversie con un’idea semplice ma efficace. Goku organizza un torneo di arti marziali contro tutti gli universi per sancire definitivamente chi sia il guerriero più forte.

Il Torneo del Potere diventa così una sfida unica che permette a Goku di raggiungere un nuovo livello chiamato l’Ultra Istinto. Alla fine, il guerriero si dimostra il più potente di tutti e salva la Terra definitivamente.