Gli sviluppatori di Level Infinite e Hotta Studio hanno rilasciato nuovi dettagli in merito al nuovo grande update che arriverà su Tower of Fantasy. Il MMMORPG open-world potrà contare su una partnership d’eccezione con EVANGELION, il noto anime ideato da Hideaki Anno.

A partire dal prossimo 12 marzo, tutti i giocatori potranno divertirsi ad affrontare una serie di nuove missioni ispirate proprio ad Evangelion. In particolare, la pace su Mirroria sarà sconvolta dall’arrivo del quarto e del decimo Angelo dal Rift.

L’unico modo per fronteggiarli è quello di sfoderare la migliore arma che l’umanità è riuscita a creare, gli Evangelion. Queste Multipurpose Humanoid Decisive Weapons saranno dei potenti alleati ai Guardiani di Vera al fine di difendere il territorio e riportare la pace.

Su Tower of Fantasy stanno arrivando i personaggi di EVANGELION, l’anime di Hideaki Anno prende vita su PC e mobile

Tuttavia, a causa della mancanza di energia, le tre unità Evangelion devono essere ricaricate in un bunker segreto e, per questo motivo, saranno inagibili. Ecco, quindi, che per fronteggiare la minaccia degli Angeli, Mirroria deve ricorrere ad un’arma segreta.

Il mecha originale di Tower of Fantasy deve essere risvegliato e affidato ai giocatori. Gli utenti del titolo potranno guidare in prima persona l’arma più potente di Mirroria e avrà il compito di fronteggiare l’invasione e proteggere la città. Ci sarà anche il supporto terrestre con i nuovi veicoli fuoristrada chiamati Soul Plugs.

Grazie alla partership con EVANGELION, gli utenti di Tower of Fantasy potranno contare su un nuovo simulacro preso direttamente dall’anime: Asuka Shikinami Langley. Al fianco del pilota di Evangelio, arriverà anche New Smart Servant Pen Pen, un fidato companion che affiancherà il giocatore e fornirà supporto nei combattimenti.

Ricordiamo che la storia di Tower of Fantasy si sposa benissimo con quella di Evangelion. Infatti, per sopravvivere, la popolazione terrestre è fuggita sul pianeta Aida, iniziando a colonizzarlo. Il titolo ha uno stile artistico sci-fi post-apocalittico con una forte ispirazione agli anime, quindi questa partnership ne trarrà il massimo vantaggio.