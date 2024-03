La teoria del complotto lunare, conosciuta anche come Moon Hoax, è un’ipotesi complottista che nega l’autenticità delle missioni Apollo che, tra il 1969 e il 1972, portarono sei equipaggi umani sulla Luna. Questa teoria ha radici antiche e, nonostante sia accettata solo da una minoranza di cittadini, ha continuato a circolare nel tempo.

Svelando il mistero lunare

La diffusione del complottismo lunare può essere attribuita sia a ragioni di carattere generale, legate a meccanismi psicologici e cognitivi che spingono alcune persone a credere a teorie del complotto, sia a ragioni specifiche legate alla straordinarietà delle missioni lunari.

La NASA avrebbe falsificato le prove dei viaggi spaziali per ingannare i cittadini, secondo la teoria del complotto lunare, che sostiene che gli sbarchi sulla Luna non siano mai avvenuti. Alcuni sostengono che tutte le missioni Apollo sono false, mentre altri concentrano il loro scetticismo solo su Apollo 11. Esistono anche teorie più stravaganti, come quelle che suggeriscono incontri con extraterrestri durante i viaggi lunari.

Bill Kaysing, autore di “We Never Went to the Moon“, fu uno dei primi a promuovere queste teorie nel 1974. Mancava, tuttavia, di competenze scientifiche o tecniche e le sue teorie furono facilmente smentite, ma continuarono a circolare. Altre voci, come Ralph René, sostennero ulteriormente il negazionismo lunare.

Comprendere il complottismo

Il complottismo lunare ha radici anche in anomalie della copertura mediatica delle missioni, come la precoce annunciazione dell’atterraggio di Apollo 11 e la pubblicazione di foto false. Questi episodi hanno alimentato dubbi nelle menti di alcune persone.

Sebbene il complottismo lunare non sia così diffuso quanto altre teorie del complotto, come indicato dai sondaggi, una percentuale significativa della popolazione in diversi paesi, inclusa l’Italia, esprime dubbi o negazioni riguardo agli allunaggi. Questo atteggiamento può essere attribuito a vari fattori, tra cui il generale bias della conferma e l’effetto Dunning-Kruger, che porta alcune persone a sovrastimare le proprie capacità di analisi.

La teoria del complotto lunare persiste, alimentata da una combinazione di ragioni generali e specifiche, comprese le difficoltà di comprendere imprese così straordinarie come le missioni Apollo. E’ fondamentale comprendere e valutare le prove scientifiche che dimostrano l’autenticità di questi storici eventi spaziali.