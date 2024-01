Il recente annuncio di “Indiana Jones e l’Antico Cerchio” ha catturato l’attenzione di appassionati e curiosi, ma al di là dell’entusiasmo per il gioco, si cela una storia affascinante che merita una più approfondita esplorazione. Il titolo del gioco trae ispirazione da una teoria semi-oscura circolante su Internet, una teoria che connette alcuni dei siti più antichi e misteriosi del mondo in un intrigante cerchio, portando con sé un misto di enigma e fascino.

La teoria di Jim Alison dell’Antico Cerchio

Questa particolare teoria fu introdotta da Jim Alison, un blogger, attorno al 2001. L’idea fondamentale è che 17 siti antichi di grande rilevanza, tra cui la Grande Piramide di Giza, Machu Picchu, le linee di Nazca e l’Isola di Pasqua, siano allineati in modo quasi perfetto lungo un unico grande cerchio, noto come ortodromo. Pur non essendo un allineamento assolutamente preciso, la maggior parte di questi siti si trova a non più di 8-40 chilometri di distanza l’uno dall’altro. L’ortodromo divide la Terra in due emisferi uguali, aggiungendo un tocco di mistero a questa teoria.

Jim Alison, in un articolato saggio in 13 parti, esplora connessioni tra questi siti al di là del semplice allineamento geografico, cercando significati nelle misurazioni e persino collegamenti con le teorizzate ubicazioni di Atlantide. E’ importante sottolineare che la sua ricerca si concentra principalmente sulla geografia che lega questi luoghi, piuttosto che indagare sulle ragioni profonde di un tale allineamento.

Nonostante l’interesse iniziale da parte degli accademici e degli appassionati di misteri antichi, il Grande Cerchio non ha guadagnato una rilevanza significativa nella comunità delle teorie del complotto. Questo potrebbe essere attribuito alla sua natura matematica e alla relativa facilità con cui può essere confutato. E’ possibile infatti tracciare una linea attorno al globo in qualsiasi punto e trovare connessioni sottili tra i luoghi storici che si allineano con essa, il che rende la teoria più suscettibile di critiche.

La diffusione delle teorie e la necessità di scetticismo

Un evento interessante correlato a questa teoria si è verificato nel 2019, nel momento in cui Roger G. Gilbertson ha riportato la ricerca di Alison in un discorso TEDx. Gilbertson ha incoraggiato gli scienziati a esplorare i fondali marini della Terra alla ricerca di civiltà antiche ancora non scoperte. Il discorso è stato contrassegnato da TED poiché conteneva affermazioni non supportate da prove scientifiche, rappresentando solo le opinioni personali del relatore.

Il “Grande Cerchio” rappresenta un affascinante esempio di come teorie interessanti possano emergere dalla congiunzione di siti storici e geografici, anche se spesso queste teorie possono suscitare più domande che risposte. La sua storia ci invita a esplorare il confine tra il reale e il misterioso, mantenendo un sano scetticismo di fronte a teorie che potrebbero non avere basi scientifiche solide.