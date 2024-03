Nell’ambito delle offerte telefoniche di febbraio 2024, Iliad fa un grande ritorno sul mercato presentando le nuove promozioni Flash 200 e Flash 150.

Queste proposte, che promettono fino a 200 gigabyte di internet, di cui alcuni utilizzabili anche in 5G, sono state lanciate oggi dall’operatore con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di connettività dei clienti a prezzi altamente competitivi.

La promozione Flash 200 è concepita per gli utenti più esigenti, offrendo un pacchetto completo di servizi ad un prezzo imbattibile. Per soli 9,99 Euro al mese, gli abbonati potranno godere di:

200 gigabyte di internet , incluso l’accesso alla rete 5G ;

di , incluso l’accesso alla rete ; minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, per una comunicazione senza limiti;

ed verso tutti i numeri nazionali, per una comunicazione senza limiti; Costo di attivazione di 9,99 euro è richiesto una tantum;

di è richiesto una tantum; 11 gigabyte di roaming gratuiti in Europa e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali;

di in e verso oltre destinazioni internazionali; opzioni aggiuntive, come i servizi di richiamo, hotspot e segreteria telefonica, nonché la possibilità di portare il proprio numero.

Iliad Flash 150: un’opzione accessibile con grandi capacità

Per coloro che cercano un’opzione più economica ma comunque completa, Iliad presenta la promozione Flash 150. A soli 7,99 Euro al mese, gli utenti avranno accesso:

150 gigabyte di navigazione internet ;

di ; minuti ed SMS illimitati verso tutti;

ed verso tutti; costo di attivazione di 9,99 Euro, ma in questo caso i gigabyte inclusi nel roaming europeo sono pari a 9.

Entrambe le promozioni saranno disponibili fino al 29 febbraio 2024, sia online sia presso i punti vendita fisici.

Queste offerte rappresentano un’opportunità imperdibile per chiunque cerchi un piano telefonico completo, con un’eccellente copertura internet e una vasta gamma di servizi, il tutto a prezzi altamente competitivi.

In poche parole le nuove proposte di Iliad promettono di soddisfare le esigenze di connettività degli utenti italiani, offrendo opzioni flessibili e convenienti per rimanere sempre connessi in ogni momento e in ogni luogo. Non perdetevi alcun aggiornamento su TecnoAndroid per restare sempre informati sulle ultime novità del momento e le migliori offerte telefoniche proposte dal mercato italiano delle telecomunicazioni.