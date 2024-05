C’è una notizia davvero entusiasmante nell’aria: un gruppo di scienziati ha fatto una scoperta sorprendente nel nostro Sistema Solare. Hanno trovato oltre 27.000 asteroidi che fino ad ora erano sfuggiti ai nostri occhi nelle vecchie foto dei telescopi. E il merito di questa impresa va a un algoritmo di intelligenza artificiale chiamato THOR (Tracklet-less Heliocentric Orbit Recovery), sviluppato da un team di scienziati dell’Istituto B612 e dell’Università di Washington.

THOR e la ricerca degli asteoridi

Immagina questo algoritmo come un detective cosmico. Ha esaminato più di 400.000 foto d’archivio del cielo notturno, individuando i movimenti sospetti che indicavano la presenza di asteroidi. È stato come cercare un ago in un pagliaio, solo che l’ago è una roccia spaziale e il pagliaio è l’intero cielo notturno.

Ma non pensare che tutto sia stato fatto solo dall’algoritmo. Dietro questa scoperta c’è stato un duro lavoro umano. Il team ha utilizzato il Google Cloud per far girare THOR, sfruttando la sua potenza di calcolo per analizzare migliaia di traiettorie di asteroidi candidati. E questo ha reso la scoperta ancora più spettacolare.

Ora, questa non è solo una questione di numeri astronomici. È una questione di sicurezza per il nostro pianeta. Conoscere la posizione e il percorso di questi asteroidi è fondamentale per capire se rappresentano una minaccia per noi sulla Terra. Per fortuna, sembra che nessuno di questi asteroidi abbia intenzione di venirci a trovare in modo spiacevole.

Uno sguardo al cielo

Ma non pensare che i ricercatori si fermeranno qui. C’è un osservatorio in Cile chiamato Vera C. Rubin, che si appresta a iniziare una nuova missione. Hanno un telescopio grosso come una casa, pronto a scrutare il cielo australe ogni notte per almeno dieci anni. E con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, si prevede che raddoppieranno il numero di asteroidi catalogati nei primi sei mesi di attività.