HMD ha annunciato che è pronta a rilasciare una novità decisamente nostalgica. Arriva in una versione più moderna l’amato Nokia 3210 rilasciato per la prima volta nel 1999. All’epoca fu un vero e proprio campione di vendite e fu il primo cellulare mainstream con un’antenna interna.

La nuova versione definita “2024 edition” riprenderà la forma del suo vecchio predecessore. Per ammissione dei designer dell’epoca questa era ispirata in parte agli orologi Casio G-Shock e ai Walkman di Sony. A questo verrà aggiunta una piattaforma hardware più moderna, un display a colori e ad alta risoluzione. Infine, non può mancare la connettività internet 4G.

Sta tornando il famoso Nokia 3210

WinFuture, responsabile della diffusione delle prime indiscrezioni, ha anche citato un chip Unisoc Tiger T107, con un solo core CPU Arm Cortex-A7 a 1 GHz. Inoltre, potrebbero esserci solo 64 MB di RAM. Il citato display a colori sarà un 2,4” da 240 x 320 pixel.

Sul retro sarà presente una fotocamera singola da 2 MP sembrerebbe con un flash LED che presenta la possibilità di registrare video in HD 720p. Non ci sono invece informazioni riguardo le dimensioni della memoria interna. Ciò che è certo è che sarà ugualmente possibile espanderla grazie all’uso di una microSD (max 32 GB). La batteria invece sarà da 1.450 mAh e potrà essere ricaricata con una porta USB Type–C 2.0.

Considerando quanto detto fino ad ora sulle specifiche hardware, la piattaforma software sarà basilare. Questa è la tipica caratteristica dei “dumb phone” rilasciati da HDM con il marchio Nokia. Nonostante ciò, come per altri modelli simili, è ugualmente probabile che saranno disponibili alcune app basilari come WhatsApp. Ovviamente, non potrà mancare il fantastico Snake. Infine, sembra che il nuovo Nokia 3210 verrà rilasciato in tre varianti di colori. La prima sarà grigio scuro che ricorda il modello originale. Le altre due invece saranno giallo e azzurro, due colorazioni più accese. Il prezzo di questo dispositivo dovrebbe approssimativamente essere di 90 euro e il suo rilascio potrebbe avvenire entro la fine dell’anno.