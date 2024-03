Iliad, l’operatore low-cost noto per le sue offerte competitive nel panorama della telefonia mobile, di recente ha annunciato la prolungazione delle sue popolari promozioni, Flash 150 e Flash 200, fino al 4 aprile 2024.

Questa mossa permette agli utenti di godere dei vantaggi di minuti illimitati e generose quantità di dati a prezzi accessibili per un periodo ulteriore.

Le offerte Flash 150 e Flash 200 di Iliad offrono agli utenti una vasta gamma di vantaggi a prezzi convenienti.

Flash 150 include:

minuti e SMS illimitati;

150 GB di dati in 4G/4G+;

Flash 200 offre, invece, la stessa copertura illimitata con 200 GB di dati, incluso l’accesso alla rete 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia.

Entrambe le offerte includono anche un generoso pacchetto di dati per il roaming in UE, garantendo connettività anche durante i viaggi all’estero.

Iliad: nessun vincolo, nessuna sorpresa

Un elemento distintivo delle offerte di Iliad è la trasparenza e la mancanza di vincoli nascosti. Gli utenti possono godere dei servizi senza preoccuparsi di rimodulazioni o costi aggiuntivi. In più, la flessibilità è al centro della filosofia dell’operatore. Consentendo agli utenti di richiedere il recesso in qualsiasi momento senza penali o spese aggiuntive.

Per attivare le offerte Flash 150 e Flash 200, gli utenti devono pagare un contributo di attivazione di 9,99 euro, la SIM e la spedizione sono gratuite.

In alternativa, è possibile richiedere un’eSIM online al costo di 9,99 euro.

I pagamenti possono essere effettuati comodamente con carta di credito o debito, e per coloro che desiderano un’esperienza di pagamento rateale, Iliad offre opzioni flessibili attraverso partner finanziari come Findomestic e Younited.

Opzioni aggiuntive e sconti esclusivi

Oltre alle offerte di telefonia mobile, Iliad offre anche opzioni per l’acquisto di dispositivi come iPhone 15 a rate, con possibilità di finanziamento senza anticipo e sconti esclusivi per i clienti. In più, gli utenti che scelgono di attivare l’offerta Flash 200 potranno usufruire di uno sconto mensile sull’offerta Internet Casa di Iliad, rendendo ancora più conveniente la combinazione di servizi.

Con la prolungazione delle offerte Iliad conferma il suo impegno nel fornire servizi accessibili e trasparenti ai suoi clienti.

Con una vasta gamma di vantaggi e opzioni flessibili, le offerte di Iliad continuano a essere una scelta attraente per coloro che cercano soluzioni convenienti per le loro esigenze di connettività mobile.