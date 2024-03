Negli ultimi anni, le Smart TV sono diventate sempre più versatili, permettendo di utilizzarle come schermi per i computer.

Questo è particolarmente utile per chi possiede un MacBook e desidera estendere il proprio spazio di lavoro o godere di contenuti su un display più ampio.

Esistono diverse modalità per collegare e proiettare lo schermo del tuo MacBook su una TV, tra cui l’utilizzo di AirPlay, l’impiego di cavi video e l’opzione di ChromeCast.

AirPlay: estensione dello schermo sulla Smart TV

AirPlay è una soluzione semplice e immediata per chi possiede una Smart TV compatibile. Con AirPlay 2, è possibile trasmettere contenuti direttamente dalMacBook alla TV.

Questo può essere fatto attraverso il mirroring dello schermo del Mac sulla TV o estendendo lo spazio di lavoro.

Bisogna assicurarsi che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi, da qui utilizzare l’icona del “Centro di controllo” sul Mac per avviare il mirroring.

Se necessario, impostate le preferenze di mirroring nelle impostazioni di sistema del Mac.

Se la TV, invece, non supporta AirPlay, potete sempre optare per il collegamento tramite cavo. Questa soluzione richiede l’utilizzo di cavi HDMI, Thunderbolt o DVI, a seconda delle porte disponibili sul MacBook e sul televisore.

È importante consultare il manuale del vostro televisore per determinare quale tipo di porta è necessaria. Una volta collegati i cavi, potrete regolare la risoluzione del display sul MacBook per adattarla al dispositivo.

ChromeCast: alternativa per proiettare contenuti da Chrome

Se desiderate proiettare contenuti specifici da Chrome, potete utilizzare un dispositivo ChromeCast. Ciò vi consentirà di trasmettere schede del browser direttamente sulla TV. Assicuratevi che il MacBook e il ChromeCast siano connessi alla stessa rete Wi-Fi, quindi selezionate l’opzione di trasmissione nella barra degli strumenti di Chrome.

Una volta connessi, potrete visualizzare i contenuti del browser sullo schermo della TV.

Come avete potuto constatare, collegare e proiettare lo schermo del tuo MacBook su una televisione è un processo relativamente semplice, con diverse opzioni a disposizione.