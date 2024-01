A Hollywood, oltre 130 sequel sono attualmente in lavorazione ed, alcuni di essi, più di altri, stanno suscitando particolare attesa e curiosità. Di seguito vedremo i 5 sequel di cult che presto arriveranno sul grande schermo. Promettendo di rinnovare l’esperienza cinematografica per i fan affezionati e per chi ama il cinema in generale.

Tra crimine, epica storica, animazione e fantastico, nei prossimi mesi ci aspetteranno esperienze indimenticabili e un rinnovato affetto per le storie già stra – amate.

I Sequel più attesi per il nuovo anno

Attendiamo con impazienza di vedere come questi sequel conquisteranno il nostro cuore e lo schermo. Il futuro cinematografico si annuncia emozionante con il ritorno di questi cult di Hollywood. Eccone alcuni:

Heat 2

Michael Mann sta preparando il terreno per il ritorno di uno dei film crime più iconici con “Heat 2”. Basato sull’omonimo romanzo del 2022, il film si configura sia come prequel che sequel, offrendo una struttura narrativa simile a “Il Padrino: Parte 2”. Ambientato nel 1989 e nel 2000, esplora gli eventi precedenti e successivi al capolavoro del 1995. Le dichiarazioni di Mann svelano un’opera che si preannuncia epica e avvincente.

Il Gladiatore 2: In arrivo il nipote di Commodo

Ridley Scott dirigerà il sequel de “Il Gladiatore”, ma senza gli amati Russell Crowe e Joaquin Phoenix. “Il Gladiatore 2” seguirà le gesta di Lucio, il nipote di Commodo, interpretato da Paul Mescal. Dopo anni di vagabondaggio per i luoghi più sperduti dell’Impero, Lucio fa ritorno a Roma, aprendo nuovi capitoli emozionanti in questa epica saga storica.

Inside Out 2

La Pixar, celebre per i suoi sequel di successo come “Toy Story” e “Gli Incredibili”, presenta “Inside Out 2”. Il primo capitolo ha conquistato il cuore degli spettatori con una nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Il sequel si prefigura come una nuova avventura emozionante alla ricerca di emozioni e sentimenti inesplorati.

Beetlejuice 2: Il ritorno di Tim Burton

Dopo 36 anni dall’originale, Tim Burton ci regala “Beetlejuice 2”, con Winona Ryder e Jenna Ortega nei ruoli principali. Questa volta, il film si concentra sulla figlia di Ryder, affiancata da un cast che include Monica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux e Catherine O’Hara. Un’attesa che promette di essere ricompensata con un ritorno spettacolare nel regno dell’incredibile. E’ un caso che la nuova amante del regista sia nel cast?

Nausicaa della Valle del Vento

Non ufficialmente confermato, ma atteso con grande entusiasmo, è il sequel di “Nausicaa della Valle del Vento” di Hayao Miyazaki. Dopo il successo di “Il Ragazzo e l’Airone”, Miyazaki potrebbe stupirci ancora con un ritorno nell’affascinante mondo di Nausicaa. Un’indiscrezione che fa brillare gli occhi di chi ama il cinema d’animazione.