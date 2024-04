Il Galaxy Unpacked di quest’anno ha una data. Il portale Sammobile riferisce di aver avuto conferme circa la data nella quale Samsung procederà con la presentazione ufficiale dei suoi dispositivi, tra i quali: Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7 e Galaxy Buds 3 Pro. L’evento più atteso dagli appassionati si terrà a Parigi, città nella quale si svolgeranno le Olimpiadi 2024, di cui Samsung è tra i principali sponsor.

Samsung Galaxy Unpacked: ecco i protagonisti dell’evento!

Protagonisti indiscussi del Galaxy Unpacked del 10 luglio saranno i due nuovi smartphone pieghevoli: il Samsung Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6. Il primo sarà molto probabilmente disponibile anche in una versione inedita definita “Ultra”, che potrebbe vantare prestazioni migliori ma non ancora ben chiare. Entrambi i dispositivi, inoltre, dovrebbero ottenere una variante Fan Edition, il cui debutto potrebbe avvenire in un secondo momento.

Ad accompagnare i nuovi pieghevoli ci sarà senza alcun dubbio il Samsung Galaxy Watch 7, disponibile anch’esso nella versione Ultra. Anche in questo caso mancano certezze circa le sue specifiche ma è molto probabile l’arrivo del sensore dedicato alla misurazione della glicemia. La funzione è attesa ormai da parecchio e tempo ed è sfida aperta tra Samsung e Apple al fine di procedere per primi con la sua introduzione. Le voci ritengono che quasi sicuramente il primato sia nelle mani dell’azienda sudcoreana e che sarà necessario attendere ancora qualche anno prima di poter assistere all’arrivo della funzione su Apple Watch.

Un’altra novità attesa nel mese di luglio è stata vociferata soltanto in questi ultimi giorni. Si tratta dei Samsung Galaxy Buds 3 Pro, la cui capacità della batteria della loro custodia è stata rivelata dall’emergere di una certificazione.

Non ci sono dubbi riguardo la presenza dei dispositivi appena citati al prossimo Galaxy Unpacked ma bisognerà attendere l’arrivo di una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda per poter ritenere il 10 luglio la data effettivamente scelta per l’evento.