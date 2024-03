Avere un account Netflix è diventato ormai imprescindibile se si vuole guardare un film o una serie TV in streaming. Nonostante altri servizi simili stiano crescendo e diventando sempre più importanti, il catalogo offerto dalla “grande N” è ancora il più vasto.

Possiamo affermare che Netflix ormai è sinonimo di streaming. Grazie all’enorme diffusione su PC, tablet, smartphone e smart TV, accedere al servizio è facilissimo. L’ampia scelta tra film, serie TV, documentari e molto altro ancora rende facile trovare contenuti interessanti per varie fasce di pubblico.

Tuttavia, esiste un problema che sta caratterizzando la diffusione del servizio di streaming. Il costo di abbonamento continua ad aumentare con cadenza quasi annuale, comportando un aumento di spesa per gli utenti.

Scopriamo i cinque Paesi dove l’account standard di Netflix costa di più e i Paesi dove l’abbonamento è incredibilmente basso

Se fino a qualche tempo fa era possibile dividere il costo di abbonamento tra amici e parenti, potendo ottimizzare la spesa, adesso Netflix ha bloccato questa pratica. La condivisione delle password non è più possibile, con conseguente aumento del costo per singolo utente che vuole mantenere attivo un abbonamento personale.

Il team di Visual Capitalist, grazie al lavoro di Preyash Shah, ha elaborato una interessante mappatura dei costi di Netflix in tutti i paesi in cui è il servizio è attivo. Infatti, l’abbonamento al servizio di streaming non è uguale a livello internazionale, ma varia a seconda del mercato di riferimento.

Il motivo è quello di adattarsi alle esigenze di ogni nazione, riflettendo le disparità economiche e risultando accessibile anche nei paesi più in difficoltà. I costi sono da intendersi relativi ai dati raccolti a dicembre 2023 in relazione all’account standard, con i prezzi convertiti in dollari americani.

I cinque paesi in cui Netflix costa di più sono:

Svizzera – 21.48 dollari

Danimarca – 16.46 dollari

Groenlandia – 16.46 dollari

Irlanda – 16.15 dollari

Stati Uniti – 15.49 dollari

Si tratta di cifre elevatissime se si considerano i cinque paesi in cui Netflix costa di meno:

Pakistan – 2.82 dollari

Turchia – 3.38 dollari

Argentina – 3.57 dollari

Egitto – 3.88 dollari

Nigeria – 4.48 dollari

L’Italia si posiziona vicina ai Paesi in cui l’abbonamento costa di più, con i suoi 14 dollari. Si tratta di un valore in linea con le altre nazioni Europee come Francia, Germania e Spagna.