I chatbot che integrano l’Intelligenza Artificiale sono ovunque. Aziende come OpenAI e Google sono in testa. Gli sforzi di quest’ultimo con Gemini si sono estesi ad alcuni dei suoi servizi come Workspace o Gmail. Sebbene ci siano già molte cose che Gemini può fare, la capacità di generare riepiloghi è uno degli strumenti più comuni che presto arriverà anche per Google Chat.

Il team di PiunikaWeb ha analizzato l’app Google Chat per Android per scoprire le ultime fughe di notizie che menzionavano una funzionalità di riepilogo delle conversazioni basata sull’intelligenza artificiale denominata Smart Summary. Sebbene la piattaforma fornisca già riepiloghi automatizzati, le anteprime mostrano che gli utenti saranno anche in grado di generare manualmente un riepilogo per un particolare thread su richiesta. Una funzionalità che secondo Google sarà presto disponibile cambiando l’esperienza utente.

Gemini AI di Google sbarca anche su Google Chat dopo l’integrazione su Gmail

Considerando che anche Gmail ha ricevuto funzioni simili basate su Gemini, era solo questione di tempo prima che Google Chat ricevesse lo stesso aggiornamento. Mentre le voci online sull’app rivelano come gli utenti potranno attivare questi riepiloghi intelligenti per le conversazioni in Chat, la menzione di Duet AI all’interno del codice indica che potrebbero non esserci aggiornamenti così recenti. Per rinfrescare la memoria, a febbraio Google ha rinominato Duet AI in Gemini for Workspace per creare un filo conduttore tra tutti i suoi prodotti.

Gli utenti potranno attivare Smart Summary premendo a lungo una conversazione (e presumibilmente toccando un pulsante). La procedura sembra abbastanza semplice. Google Chat avviserà inoltre gli utenti su questi riepiloghi “che potrebbero non funzionare correttamente” e “non rappresentano le opinioni di Google”. Trattasi di avvertimenti standard per i prodotti AI. La possibilità di riepilogare le chat su richiesta è un’utile aggiunta all’app così come per altre piattaforme. Tuttavia, al momento non si sa con certezza quando è previsto il suo arrivo sull’app Google Chat, quindi potremmo dover aspettare un po’.