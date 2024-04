Luglio sarà un mese decisamente interessante per tutti gli appassionati dei dispositivi Samsung. Durante il Galaxy Unpacked estivo, infatti, non avremo soltanto la possibilità di assistere all’arrivo delle nuove generazioni di Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip che, come anticipato da diverse fonti, accoglieranno più modelli di smartphone. Per l’occasione Samsung potrebbe rivelare anche una nuova variante dei suoi auricolari wireless. Quasi sicuramente, dunque, tra soli pochi mesi sarà possibile procedere con l’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro.

Non sono ancora emerse particolari informazioni sugli aggiornamenti introdotti dal colosso sui suoi nuovi auricolari ma un dettaglio riguardante la versione Pro è trapelato grazie a una certificazione apparsa in rete. Il documento riporta quella che sarà la capacità della batteria presente nella custodia dei prossimi Galaxy Buds.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro: la batteria non sarà aggiornata!

Tenendo conto di quanto riportato dalla certificazione scovata da 91mobiles, i Samsung Galaxy Buds 3 Pro avranno una custodia con batteria da 500 mAh. L’azienda, dunque, non apporterà alcuna modifica, mantenendo una batteria identica a quella presente su Galaxy Buds 2 Pro. Non è ancora chiaro quali saranno le novità pensate da Samsung al fine di rendere esclusivi i suoi prossimi auricolari ma le informazioni sulla batteria potrebbero dar il via all’emergere di maggiori dettagli tramite i quali avremo modo di scoprire tutto sui Galaxy Buds 3 Pro.

Sicuramente Samsung si trova alle prese con l’organizzazione di un Galaxy Unpacked che potrebbe rivelarsi tra i più interessanti degli ultimi anni. La scelta di includere delle versioni Fan Edition dei suoi smartphone pieghevoli di punta e di procedere con la realizzazione di una versione top del suo Galaxy Z Fold potrebbero rappresentare delle mosse particolarmente rilevanti che le permetteranno di mantenere senza alcun problema il posto di rilievo che occupa nel settore dei dispositivi con display flessibile.