Negli ultimi tempi, il mondo del gaming su PC ha subito una trasformazione epocale, al centro di questa evoluzione c’è il DLSS, acronimo di Deep Learning Super Sampling, che ha subito un cambiamento profondo rispetto alle sue origini.

Si è infatti passati da un’era dove le prestazioni grafiche erano strettamente legate alla potenza grezza, a un periodo dove le tecnologie hanno rivoluzionato il modo in cui sperimentiamo i videogiochi.

Per comprendere appieno l’evoluzione del DLSS, è essenziale distinguere tra il prima e il dopo della versione 3.0. Questa tecnologia, sviluppata da NVIDIA, è nata come un metodo per migliorare l’upscaling e l’upsampling delle immagini in tempo reale. Utilizzando l’intelligenza artificiale, i supercomputer di NVIDIA sono in grado di ricostruire le immagini artificialmente, generando i pixel mancanti durante il passaggio da una risoluzione all’altra.

Ciò consente ai giocatori di godere di una qualità visiva superiore, anche a risoluzioni inferiori, grazie alla potenza dei Tensor Core presenti nelle GPU NVIDIA.

DLSS: un’interazione continua verso la perfezione

Dal lancio della prima versione fino al DLSS 3.0, NVIDIA ha continuato a perfezionare questa tecnologia. È riuscita così a migliorare sia la qualità finale delle immagini che la facilità di adozione da parte degli sviluppatori di giochi.

Grazie al passaggio dai modelli di addestramento personalizzati per ogni titolo a set di dati generici, l’implementazione del DLSS è diventata molto più semplice e accessibile.

Con il lancio delle RTX Serie 40, NVIDIA ha introdotto il DLSS3, segnando una svolta nel mondo del gaming PC. Questa nuova versione non solo rappresenta un miglioramento rispetto alla precedente 2.0, ma anche un passaggio da un singolo strumento a un intero set di tecnologie.

Tra queste, spiccano il SuperSampling, il Frame Generation e NVIDIA Reflex, ciascuno contribuendo a migliorare ulteriormente le prestazioni e la qualità visiva dei giochi supportati.

Verso il futuro del DLSS

Il DLSS continua a evolversi costantemente, con NVIDIA che sorprende costantemente il settore con nuove innovazioni e concetti.

Anche se il futuro del DLSS rimane avvolto nel mistero, è evidente che le prossime fasi saranno entusiasmanti e porteranno ulteriori miglioramenti nel mondo del gaming su PC.