Il produttore tech Vivo sembra non riposare mai. L’azienda sembra infatti che sia al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Il device in questione è il prossimo Vivo Y03 e fino ad ora ha ricevuto diverse certificazioni di rilievo. Ora, però, sono state pubblicate in rete delle nuove immagini renders che ci hanno rivelato il design definitivo e anche alcune delle presunte specifiche tecniche.

Vivo Y03, il nuovo smartphone di Vivo avvistato in alcune immagini renders

Il prossimo budget phone di Vivo è stato avvistato in queste ore in alcune immagini renders. Come già accennato in apertura, infatti, questo dispositivo è ormai in dirittura d’arrivo e ora possiamo dare uno sguardo al suo design. Osservando le immagini in questione, possiamo notare come lo smartphone non stravolga il design ed il look dei precedenti dispositivi dell’azienda.

Sulla parte posteriore troviamo infatti due zone circolari che ospitano al loro interno le varie fotocamere posteriori. Qui, in particolare, trovano posto due sensori fotografici, di cui un sensore fotografico principale da 13 MP e un secondo sensore macro. Per quanto riguarda la parte frontale, qui troviamo una piccola fotocamera per i selfie da 5 MP. La backcover sarà poi disponibile in diverse colorazioni, tra cui Green e Black.

Sul fronte è poi presente un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6. 56 pollici e con una risoluzione pari ad HD+. In questo caso, la frequenza di aggiornamento dello schermo si piazza di 90Hz. Per quanto riguarda le prestazioni, il nuovo smartphone di Vivo si affida alle performance del soc MediaTek Helio G85. A supporto, troviamo comunque diversi tagli di memoria, comprendenti fino a 4 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno.

Ovviamente ricordiamo che per il momento si tratta solo di rumors e indiscrezioni. Attendiamo la conferma ufficiale da parte di Vivo.