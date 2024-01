Palcoscenico per NVIDIA e le sue nuove GPU RTX al CES. Parliamo di uno degli eventi più importanti nel campo tecnologico: il Consumer Technology Association. Ogni anno a Las Vegas vari colossi dell’informatica si sfidano e sfoggiano i loro prodotti migliori che caratterizzeranno il resto dell’anno.

Il primo giorno e’ stato a tema NVIDIA, nota azienda produttrice di schede video, che ha presentato la versione RTX 40 SUPER. Queste nuove schede video rappresentano il nuovo standard per i videogiocatori che vogliono avere il massimo delle performance. In particolar modo sono state presentate 3 GPU:

La RTX 4070 SUPER è composta da un numero maggiore di CUDA cores rispetto alla controparte non SUPER, e possiede una maggiore frequenza di clock . Consumerà 60W di meno ma soprattutto il prezzo rimarrà uguale a quello della RTX 4070(600$) normale mentre esso scenderà.

è composta da un numero maggiore di CUDA cores rispetto alla controparte non SUPER, e possiede una . Consumerà 60W di meno ma soprattutto il normale mentre esso scenderà. La RTX 4070 Ti SUPER possiede invece 8448 CUDA cores e utilizza l’architettura AD103-275, un leggero downgrade ma che viene compensato con 16 Gb di VRAM . In questo caso il TGP è di 285W e il prezzo si aggirerà intorno a 800$ .

possiede invece 8448 CUDA cores e utilizza l’architettura AD103-275, un leggero downgrade ma che viene compensato . In questo caso il TGP è di 285W e il . Per quanto riguarda la RTX 4080 SUPER aumenta il clock di base e quello di boost, mantenendo pero 16 Gb di VRAM. Possiede inoltre 80 Ray Tracing cores, cores sviluppati da NVIDIA utilizzati nel DLSS e nelle reti neurali. La RTX 4080 SUPER avrà un costo di 1000$ e la possiamo vedere in vendita a partire dal 30 gennaio.

Le nuove schede video NVIDIA RTX 40 SUPER sono un buon upgrade o conviene aspettare le prossime?

Secondo noi, le nuove RTX 40 SUPER presentate da NVIDIA sono un buon affare, in quanto presentano svariate migliorie in molti aspetti delle versioni non SUPER, allo stesso prezzo di esse.

In conclusione la decisione di upgradare la GPU dipende da vari fattori come potenza e prezzo. Dopo aver esaminato la serie RTX 40 SUPER, è subito chiaro come queste siano il nuovo standard in termini di velocita, efficienza e funzionalità.