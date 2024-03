Il sotto brand di Vivo, ovvero iQOO, si è concentrerò fino ad ora principalmente sulla realizzazione di smartphone. Tuttavia, sappiamo che l’azienda cinese sta preparando anche l’arrivo di un nuovo tablet. Si tratta del prossimo iQOO Pad 2. Quest’ultimo dovrebbe fare il suo debutto ufficiale sul mercato ad aprile e ora possiamo scoprire in anteprima alcune delle sue caratteristiche. A rivelarlo, in particolare, è stato il noto leaker Digital Chat Station.

iQOO Pad 2, il leaker Digital Chat Station rivela le presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato quelle che dovrebbero essere le presunte specifiche tecniche del prossimo tablet del produttore tech iQOO. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iQOO Pad 2. A detta del leaker, ci troveremo di fronte ad un tablet di fascia alta. Come processore, infatti, sarà presente sotto alla scocca il potente soc di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9300.

Oltre a questo, il leaker ha rivelato che il nuovo tablet dell’azienda potrà contare su un ampio display con tecnologia IPS LCD e dalla elevata risoluzione. Le novità però non finiscono qui. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, il nuovo tablet dell’azienda potrebbe essere in realtà una versione re-branded di un tablet a marchio Vivo in uscita a breve. Si tratta in particolare di Vivo Pad 3.

Anche quest’ultimo sarà un dispositivo di fascia elevata. Su questo modello si parla però della possibile presenza di un processore top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8s Gen 3. Per il momento non abbiamo la certezza che il nuovo iQOO Pad 2 sarà un re-branded di Vivo Pad 3. Se sarà effettivamente così, però, ci possiamo aspettare più o meno le stesse caratteristiche tecniche. Staremo a vedere comunque se emergeranno in rete ulteriori conferme o smentite su questo nuovo device.