Iliad aumenta le sue offerte, sul sito ufficiale anche la FLASH 150

Riuscire a tenere a bada Iliad questa volta sarà praticamente impossibile per tutti i gestori, anche quelli più audaci. Il celebre gestore che in Italia ormai opera dal 2018 è riuscito a mettere in difficoltà anche i provider virtuali, fatti di offerte piene di contenuti e di prezzi molto più bassi della norma.

Esattamente sul sito di Iliad, come si può notare, sono disponibili due offerte appartenenti alla stessa famiglia. Quella delle Flash è una gamma molto ricercata da chi è in procinto di cambiare gestore mobile, siccome offre tanti contenuti e un prezzo bassissimo che dura in maniera perpetua.

La grande prerogativa di cui Iliad si può fregiare al giorno d’oggi è quella di essere l’unico gestore non virtuale ad avere prezzi che durano per sempre. Sia la Flash 200 che la Flash 150, quest’ultima appena ufficializzata, consentono di avere il meglio.

Iliad mette a tacere la concorrenza con due offerte Flash, c’è tempo fino al 4 aprile

Stando a quanto riportato ufficialmente dal sito di Iliad, sono disponibili due delle migliori offerte di sempre. Sul piano mobile non c’è dubbio: la Flash 150 e la Flash 200 sono in questo momento l’obiettivo di molti utenti pronti ad abbandonare il loro provider di fiducia.

Per avere il 5G gratis bisogna semplicemente scegliere la seconda, quella che già a febbraio ha allietato diverse persone. Pronta per scadere alla fine dello scorso mese, la Flash 200 è stata appositamente prorogata da Iliad. Al suo interno ci sono i migliori contenuti: minuti e messaggi sono senza limiti verso tutti e ci sono anche 200 giga per l’appunto in 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.

È arrivata poi come un fulmine a ciel sereno la Flash 150, promo spalla della Flash 200 che vanta ugualmente minuti e messaggi senza limiti. Per quanto riguarda la rete Internet invece ecco 150 giga in 4G per un prezzo mensile di 7,99 € per sempre.