Il fervore della community Samsung è palpabile in attesa della tanto agognata presentazione del nuovo dispositivo, il Galaxy Tab S6 Lite (2024), la cui prossima presentazione è prevista entro la fine di questo mese. Questo tablet rappresenta l’ultima aggiunta di una serie che ha fatto il suo debutto nel lontano 2020.

Le ultime indiscrezioni, divulgate da WinFuture, hanno svelato alcuni render del tanto atteso tablet, deludendo in parte gli entusiasti in quanto sembrano esserci poche variazioni dal punto di vista del design, e non solo.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) si posiziona nel segmento di fascia media del mercato tablet dell’azienda sudcoreana. Pur offrendo materiali e costruzione di qualità superiore rispetto alla serie Tab A, è ancora distante in termini di prestazioni e prestigio dai ben più costosi Galaxy Tab S9.

Le informazioni sul nuovo Samsung Galaxy Tab

Il tablet dovrebbe essere dotato di un display LCD da 10,4 pollici con una risoluzione di 2000×1200 pixel, mantenendo la stessa configurazione delle generazioni precedenti. Per quanto riguarda le fotocamere, ci si aspetta una fotocamera posteriore da 8 megapixel e un sensore frontale da 5 MP. La batteria dovrebbe essere da 7.040mAh, in linea con i modelli precedenti, mentre la memoria RAM dovrebbe essere di 4 GB con opzioni di archiviazione interna da 64 GB (con disponibilità anche di una variante da 128 GB) espandibili tramite scheda MicroSD.

La principale differenza rispetto ai modelli precedenti sembra risiedere nel processore. Si prevede che Samsung utilizzerà il proprio SoC proprietario Exynos 1280, già implementato in alcuni smartphone della serie Galaxy A lanciati nel 2022. Questo chip, con due core high–end basati su ARM Cortex–A78 che raggiungono fino a 2,4 gigahertz e sei core a risparmio energetico che operano fino a 2,0 GHz, promette prestazioni elevate e un migliore consumo energetico.

Infine, riguardo ai prezzi di vendita stimati per il mercato europeo, si prevedono le seguenti opzioni:

RAM da 4 GB e memoria da 64 GB con solo Wi-Fi al costo di 429 euro ;

; RAM da 4 GB e memoria da 128 GB con solo Wi-Fi al costo di 489 euro ;

; RAM da 4 GB e memoria da 64 GB con Wi-Fi + LTE al costo di 459 euro ;

; RAM da 4 GB e memoria da 128 GB con Wi-Fi + LTE al costo di 519 euro.

Con il lancio ufficiale imminente, previsto entro la fine del mese, gli appassionati dovranno armarsi di pazienza per scoprire se Samsung ha in serbo ulteriori sorprese o se il Galaxy Tab S6 Lite (2024) confermerà le aspettative già alimentate dalle indiscrezioni.