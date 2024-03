Iliad ha due offerte che battono TIM e Vodafone, quanto costano

Dopo la Flash 200 infatti Iliad ha lanciato la sua nuova Flash 150, che ha una data di scadenza. Il prossimo 4 aprile infatti è stato segnato come ultimo giorno per sottoscriverla, dopodiché bisognerà attendere le altre offerte in arrivo. Ora come ora tutto quello che gli utenti devono fare e godersi le due opportunità, scegliendo quella che è più congeniale alle proprie esigenze quotidiane.

Iliad, queste sono le due offerte che fanno battere il cuore a tantissimi utenti per i loro contenuti

Basta spendere solo 7,99 € al mese assicurandosi quel prezzo per sempre per avere a disposizione la nuova Flash 150. Chi vuole avere tutto non deve porsi il problema: c’è davvero qualsiasi contenuto al suo interno a partire dai minuti che sono senza limiti verso tutti. A seguire ci sono anche messaggi senza limiti verso tutti ma soprattutto 150 giga in 4G per la navigazione sul web.

Come già detto, sul sito di Iliad è ancora disponibile anche l’altra offerta, quella che offre ogni mese 200 giga in rete 5G. Al suo interno ci sono ovviamente minuti e messaggi senza limiti verso tutte le numerazioni mobili e fisse, il tutto per un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre.

Ci sono delle differenze, con la prima che infatti non ha il 4G e con la seconda che costando 9,99 € al mese riesce a concedere anche un’altra soluzione: lo sconto sulla rete domestica in fibra ottica. Chiunque dovesse sottoscriverla infatti potrà anche accettare l’opzione domestica ad un prezzo di 19,99 € al posto di 24,99 € avendo la fibra ottica a 5 gigabit.

Tornando alle due offerte mobili, il prezzo per l’attivazione è di 9,99 € una tantum, per cui la prima ricarica sarà necessariamente di 20 €. Ovviamente, per chi sceglie l’offerta con il 5G, bisogna avere uno smartphone che riesca a sostenere questo standard di rete e frequentare zone dove ci sia la copertura.