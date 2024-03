Secondo le ultime previsioni della società di ricerca di mercato Gartner, entro i prossimi tre anni le auto elettriche a batteria dovrebbero raggiungere una fase cruciale: diventare più convenienti da produrre rispetto ai tradizionali veicoli a combustione interna, come quelli alimentati a benzina, diesel o ibridi, delle stesse dimensioni. Questo spostamento verso una maggiore convenienza produttiva è attribuibile principalmente a una serie di miglioramenti nei processi di produzione, che stanno rendendo sempre più competitivi i veicoli elettrici sul mercato automobilistico.

L’ottimismo riguardante la riduzione dei costi di produzione delle auto elettriche è accompagnato anche da una preoccupazione altrettanto significativa: l’incremento dei prezzi delle riparazioni. Se da un lato si assiste a una potenziale riduzione dei costi di fabbricazione, dall’altro si profila un aumento dei costi di manutenzione e riparazione. Dettaglio questo che potrebbe vanificare in parte i guadagni ottenuti.

Cambiamenti nel mercato delle auto elettriche

Gartner prospetta anche uno scenario alquanto dinamico per il panorama delle imprese nel settore dei veicoli elettrici. Infatti, secondo la società l’innovazione continuerà a essere un motore fondamentale nella riduzione dei costi di produzione delle auto elettriche. Questo potrebbe essere particolarmente vero per i costruttori automobilistici che hanno adottato fin dall’inizio un tipo di strategia incentrata sull’elettrico, sviluppando piattaforme specifiche per le batterie, anziché ricorrere a sistemi e telai preesistenti. Inoltre, è importante evidenziare un ulteriore prospettiva che potrebbe emergere. Nonostante le prospettive positive per i costi di produzione, si prevede che i costi di riparazione aumenteranno entro il 2027. Questo potrebbe accadere specialmente per danni gravi, come quelli da incidenti che coinvolgono la carrozzeria e la batteria.

Questo scenario potrebbe portare a un aumento delle cancellazioni totali di veicoli incidentati o danneggiati, poiché i costi di riparazione potrebbero superare il valore residuo del veicolo. Tale situazione potrebbe anche influenzare le compagnie assicurative che potrebbero essere riluttanti a coprire certi modelli a causa delle spese elevate per le riparazioni.

Nonostante le sfide attuali e previste, Gartner prevede una crescita significativa della penetrazione di mercato dei veicoli elettrici nei prossimi anni. Si stima che le spedizioni raggiungeranno 184 milioni di unità nel 2024 e 20,6 milioni di unità nel 2025, indicando un crescente interesse.