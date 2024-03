Volkswagen, una delle icone dell’industria automobilistica mondiale, ha recentemente fatto notizia per la sospensione temporanea della produzione di auto elettriche presso la sua fabbrica di Emden, in Germania.

La decisione di sospendere l’assemblaggio dei modelli elettrici ID.4 e ID.7 è stata presa il 3 marzo, a causa della mancanza di motori elettrici, una situazione che riflette quanto accaduto nello stabilimento di Zwickau. In quest’ultimo, la produzione è stata interrotta sulla linea di produzione 2 a causa della scarsa consegna di sistemi di azionamento, un problema che dovrebbe persistere fino al 1 dicembre. Questa linea è responsabile della costruzione dei modelli ID.4 e ID.5 della Volkswagen, insieme alle Audi Q4 e–tron e Q4 Sportback e–tron.

Produzione di auto elettriche ferma per Volkswagen

Questi ritardi e sospensioni di produzione riflettono le sfide che l’industria automobilistica sta affrontando, compresa la crescente concorrenza nel settore delle auto elettriche. Tesla ha messo sotto pressione le case automobilistiche europee con la sua tecnologia avanzata e la sua crescente quota di mercato nel settore elettrico. Inoltre, i concorrenti cinesi stanno emergendo come attori significativi sul mercato globale.

La Volkswagen, come molte altre case automobilistiche, sta navigando quindi attraverso un periodo di transizione. Questo è dettato da una domanda di auto elettriche che sembra subire una flessione. Tendenza si è registrata soprattutto con la fine degli incentivi governativi in molti paesi, inclusa la Germania.

Per affrontare queste sfide, Volkswagen ha investito pesantemente nella sua unità aziendale dedicata alle batterie, PowerCo. Questa divisione è stata scorporata nel 2022 con un investimento di 20 miliardi di euro per costruire impianti con una capacità totale di 240 gigawattora entro il 2030. Purtroppo, la quotazione in borsa di PowerCo è stata rimandata fino a quando le fabbriche non saranno pienamente operative e la produzione di celle standardizzate non sarà avviata.

Il CEO di Volkswagen, Oliver Blume, ha delineato una strategia di ristrutturazione per affrontare queste sfide, prevedendo una vera ripresa solo a partire dal 2025. Questo periodo di transizione rappresenta una fase critica per Volkswagen e per l’intera industria automobilistica. Infatti, questo si adatta a un panorama in rapida evoluzione verso veicoli più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.