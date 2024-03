Xiaomi Mi Smart Band 8: PREZZO FOLLE attivo su Amazon

Xiaomi Mi Smart Band 8, occasione da non credere con il prezzo più basso degli ultimi mesi, ecco quanto costa oggi.

Xiaomi Mi Smart Band 8 è la smartband che tutti gli utenti vogliono, un perfetto dispositivo da polso che può aiutare il consumatore medio a riuscire a godere di un prodotto smart, senza dover impegnare troppo denaro.

Il suo essere una smartband si tramuta in dimensioni estremamente ridotte, il che la porta ad essere facilmente utilizzabile su un qualsiasi polso, sia maschile che femminile, con un display LCD da 1,47 pollici di diagonale, completamente touchscreen ed a colori.

Se volete avere le offerte Amazon sul vostro smartphone, vi consigliamo di iscrivervi direttamente al nostro canale Telegram ufficiale.

Xiaomi Mi Smart Band 8: che sconto pazzo

Lo Xiaomi Mi Smart Band 8 è da sempre caratterizzato da un prezzo tutt’altro che elevato, infatti ultimamente aveva raggiunto un valore di soli 26,99 euro, cifra decisamente conveniente per la maggior parte degli utenti, ma che allo stesso tempo è stata ulteriormente ridotta da Amazon. Proprio in questi giorni assistiamo ad uno sconto ulteriore del 5%, che lo porta a 25,64 euro, a cui è possibile aggiungere un coupon del 10% (da applicare manualmente in pagina), arrivano ad un valore di circa 23 euro. Lo trovate premendo questo link.

Il prodotto presenta certificazione IP54 per la resistenza fino a 5 ATM (può quindi essere immerso nell’acqua per una durata massima di 30 minuti), l’autonomia rappresenta forse uno dei suoi maggiori punti di forza, infatti dovete ricordare che può essere utilizzato fino a 14 giorni consecutivi, prima di dover ricorrere alla ricarica. Tra le funzioni effettivamente raggiungibili non troviamo aspetti negativi, con i pregi di saper integrare perfettamente il monitoraggio della salute e della SpO2 (percentuale di ossigeno nel sangue), oltre a più di 50 modalità sportive differenti tra cui è comunque possibile scegliere.

Tutti i dati raccolti li potete comunque trovare sull’applicazione mobile dedicata, scaricabile gratuitamente per Android e per iOS, con la possibilità di scegliere anche tra 100 quadranti disponibili per una maggiore personalizzazione.