Si recente, diversi utenti di dispositivi Google Pixel hanno segnalato un fastidioso problema relativo alla tastiera Gboard.

Questo bug causa una riduzione improvvisa delle dimensioni della tastiera o dei caratteri, rendendola praticamente inutilizzabile per gli utenti colpiti.

Il problema si presenta in due modi distinti, entrambi altrettanto frustranti per gli utenti.

In primo luogo , alcuni utenti hanno notato che la tastiera viene attivata in modalità a una mano , ma ridotta così tanto da risultare praticamente impossibile da utilizzare.

In secondo luogo, altri utenti hanno riscontrato un problema diverso, mentre le dimensioni della tastiera rimangono invariate, i caratteri dei tasti si riducono drasticamente, diventando quasi illeggibili. Ciò include anche le icone nella barra degli strumenti di Gboard, che diventano così piccole da risultare difficili da selezionare.

Bug tastiera Google, possibile causa e provvedimenti da prendere

Malgrado le segnalazioni degli utenti, non è ancora stata confermata ufficialmente una causa specifica per questo problema da parte di Google. Alcuni utenti però, hanno notato che il problema si verifica dopo aver utilizzato Android Auto.

Per risolvere temporaneamente il problema, gli utenti possono provare a forzare l’arresto di Gboard. Ciò può essere fatto accedendo alle impostazioni della tastiera, selezionando l’icona a forma di ingranaggio nella barra degli strumenti della tastiera e quindi forzando l’interruzione dell’app Gboard tramite le impostazioni del telefono.

Per risolvere temporaneamente il problema, gli utenti possono seguire questi passaggi:

Accedere alle impostazioni della tastiera toccando un campo di testo per mostrare Gboard. Quindi selezionare l’icona a forma di ingranaggio nella barra degli strumenti della tastiera.

2. Accedere alle informazioni dell’app Gboard toccando l’icona Gboard nella galleria delle app recenti o tramite le impostazioni del telefono.

3. Selezionare “Forza interruzione” per riavviare l’app Gboard.

In definitiva, il problema delle dimensioni ridotte nella tastiera Gboard sta creando frustrazione tra gli utenti di alcuni dispositivi Google Pixel. Mentre la causa specifica del problema non è ancora stata confermata ufficialmente, è possibile risolvere temporaneamente il problema forzando l’interruzione dell’app Gboard. Resta da vedere se Google fornirà una soluzione permanente attraverso un aggiornamento del software.