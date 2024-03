Google Android Auto 11.4: cosa porta con sé il nuovo aggiornamento?

Google ha recentemente avviato il rollout di una nuova versione di Android Auto, la 11.4, che purtroppo non è stata accompagnata da un changelog ufficiale. Questo però non significa che l’aggiornamento non porti con sé alcune novità interessanti.

Gli appassionati di Android sono consapevoli del fatto che Google tende a non fornire aggiornamenti dettagliati sulle modifiche apportate ad Android Auto con gli aggiornamenti minori. Queste informazioni sono generalmente riservate agli aggiornamenti principali. Ciò significa che le “novità” ufficiali dell’app sono rimaste ferme a gennaio 2024. Ogni versione del sistema comporta comunque miglioramenti rispetto alla precedente, correzioni di bug ed errori che possono aver dato problemi.

Trovare e scaricare l’aggiornamento di Android Auto

Se non riusciste ancora a visualizzare l’aggiornamento di Android Auto sul Google Play Store, potrete trovare l’APK della versione stabile 11.4.6408 su Softpedia. Altrimenti, potreste semplicemente attendere che l’update arrivi in modo ufficiale sul vostro dispositivo.

Anche se questo aggiornamento non sembra introdurre cambiamenti significativi, è noto che Google sta attivamente lavorando per integrare l’intelligenza artificiale all’interno di Android Auto. Ad esempio, l’assistente vocale di sistema potrebbe essere in grado di riassumere lunghi messaggi di testo per noi durante la guida, al fine di evitare distrazioni. Inoltre, durante la navigazione verso una destinazione, l’assistente potrebbe chiedervi se desiderate condividere l’orario di arrivo con un contatto in rubrica. Un particolare che implementa la sicurezza.

Consigliamo di aggiornare Android Auto in qualunque situazione per godere di correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni evidenziati poco prima. Google intanto continua a lavorare per ottimizzare l’esperienza utente che usufruisce del sistema all’interno della sua vettura, mantenendo l’applicazione all’avanguardia nel settore delle interfacce per auto connesse. Nelle prossime settimane, potrebbero arrivare aggiornamenti più sostanziali, ma nel frattempo sono comunque da apprezzare gli sforzi della società nel garantire un’esperienza di guida sicura e intuitiva per tutti gli utenti, soprattutto considerando l’implementazione dell’IA che molto probabilmente rivoluzionerà il modo di guidare.