Una friggitrice ad aria è ad oggi uno strumento quasi indispensabile per gli utenti, per il semplice motivo che tutti la vogliono, oltre ad aver raggiunto comunque una diffusione, ed una qualità tale, da risultare molto utile nella quotidianità. Proprio per questo motivo esistono varie soluzioni da prendere in considerazione, nel momento in cui si fosse interessati all’acquisto, ma in nostro aiuto accorre Amazon, con un risparmio non da poco.

La promozione attiva proprio in questi giorni è legata ad una friggitrice ad aria di marchio Cecotec, brand spagnolo con tantissime soluzioni a disposizione, che mette oggi a disposizione la Cecofry Fantastix Inox 6500, una friggitrice ad aria da 6,5 litri, con potenza massima raggiungibile di 1700W, e la tecnologia PerfectCook.

Che sconto: offerta speciale sulla friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria di casa Cecotec è disponibile ad uno dei prezzi più bassi che indubbiamente abbiamo mai visto prima d’ora, dovete sapere infatti che viene acquistata a soli 41,90 euro, con un risparmio del 53% sul listino originario previsto di 89,90 euro. Tutto è possibile con questa offerta Amazon.

La temperatura può essere regolata tra 80 e 200 gradi centigradi, con un timer di cottura fino a 60 minuti di utilizzo continuativo. Il design, oltre che essere iconico, cattura sin da subito l’attenzione per la sua estrema semplicità ed eleganza, da notare infatti essere corredato da una parte anteriore in metallo che appaga non poco la vista, anche se potrebbe essere facile da sporcare e difficile da pulire. Il sistema di controllo è interamente touch, si concentra nella parte anteriore, dove comunque trova posto tutto il necessario per regolare senza problemi e difficoltà la cottura, in questo modo gli utenti saranno tranquilli e certi di poter raggiungere il livello prestabilito.