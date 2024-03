Le offerte disponibili su Amazon sono da sempre le migliori in circolazione, per tutti gli utenti che vogliono cercare di spendere poco, accedendo ugualmente ad una serie di dispositivi di altissimo livello. Tra questi troviamo senza ombra di dubbio i prodotti di casa Apple, con anche il MacBook Air 2022, in particolare la variante con chip M2.

Il prodotto attualmente in offerta su Amazon vuole essere il giusto compromesso per coloro che vogliono entrare nel mondo Apple, senza dover investire cifre estremamente folli. Si tratta del MacBook Air 2022 con chip M2, un notebook con display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, disponibile nella variante da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il tutto, ovviamente, condito con il più classico design di Apple, chassis metallico di qualità ed un’estetica estremamente elegante.

Apple: che offerta speciale sul MacBook Air

E’ davvero arrivato il momento di acquistare il vostro Apple MacBook Air, un notebook di qualità superiore, un prodotto che tutti vorrebbero assolutamente avere, ad uno dei prezzi più bassi del momento. Il suo listino, considerando quanto è possibile trovare su Amazon, è di 1349 euro, ma con la promozione corrente del 15%, ecco che la spesa scende a soli 1149 euro. Lo trovate direttamente a questo link.

Alcune delle sue specifiche tecniche ve le abbiamo già anticipate, precisamente parliamo di un notebook con un peso di soli 1,24 kg, è ultraversatile ed utilizzabile sia per lavorare che in parte per giocare. Uno dei suoi punti di forza, oltre al processore in sé, è anche il display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, con più di 500 nit di luminosità, perfetto per l’utilizzo anche sotto la luce solare diretta (e non solo). Appena sopra il display, ad ogni modo, trova posto una fotocamera HD a 1080p con tre microfoni in array, utilissima per videoconferenze o simili.