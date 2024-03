Gli esseri viventi e la temperatura perfetta dei 20°C

Nella celebre “Guida galattica per gli autostoppisti” di Douglas Adams, il supercomputer Pensiero Profondo suggerisce che “La risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto è 42“. Ma quando si tratta della temperatura ottimale per la vita sulla Terra, gli scienziati hanno identificato un valore differente: 20°C, secondo recenti studi. Questa temperatura è stata individuata come il punto ideale affinché la vita prosperi in maniera ottimale su scala globale.

Il ruolo dei 20°C nella vita del pianeta

Recenti ricerche dimostrano che i 20°C non sono solo confortevoli per gli esseri umani, ma rappresentano anche un punto di equilibrio vitale per una vasta gamma di specie, sia marine che terrestri. La temperatura è un fattore critico per i processi biologici, seguendo una curva asimmetrica a campana: migliora con l’aumentare della temperatura fino a raggiungere un picco ottimale, per poi declinare bruscamente al di sopra di questa soglia. Ciò suggerisce che esiste un limite oltre il quale il calore diventa controproducente per la vita.

Interessanti ricerche provenienti dalla Nuova Zelanda hanno messo in discussione l’idea che la massima diversità marina si trovi all’equatore. Al contrario, sembra che la ricchezza di specie diminuisca in quest’area, con picchi nelle zone subtropicali. Questo modello di distribuzione si è accentuato con il riscaldamento globale degli oceani, indicando che temperature medie annue superiori a 20°C portano a una riduzione della biodiversità.

Ulteriori studi condotti in Tasmania hanno evidenziato che i 20°C rappresentano la temperatura più stabile per la crescita di microrganismi e organismi multicellulari. Questi risultati sostengono l’ipotesi del “modello di Corkrey“, che postula che la stessa temperatura sia la più stabile anche per le molecole biologiche.

Biodiversità e clima

La temperatura di 20°C emerge come un punto di convergenza cruciale per la vitalità della vita sulla Terra. Questo valore non solo incide sulla diversità biologica, ma influisce anche sulla stabilità dei processi biologici a livello molecolare. Il delicato equilibrio termico del nostro pianeta sottolinea la complessità e l’interconnessione di fattori che contribuiscono alla sostenibilità della vita.