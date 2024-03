iPhone SE 4 sempre più simile ad iPhone 14, nuove conferme

Continuano i lavori da parte di Apple per la realizzazione del suo prossimo smartphone “economico”. Ci stiano riferendo al prossimo iPhone SE 4 e fino ad ora i rumors e le indiscrezioni ci hanno parlato di una possibile somiglianza con un altro device dell’azienda, ovvero iPhone 14. Ora questa somiglianza sembra essere stata confermata ancora una volta da alcune immagini CAD renders e dalle immagini di alcune pellicole.

iPhone SE 4 sempre più simile ad iPhone 14, arrivano ulteriori conferme

Arrivano ulteriori conferme sulla somiglianza tra il nuovo iPhone SE 4 e il precedente iPhone 14. Come già accennato in apertura, infatti, sono da poco emerse in rete alcune immagini CAD renders e una immagine di alcune pellicole che ci confermano ancora una volta delle somiglianze. In particolare, sembra quindi confermata sul nuovo device l’assenza della Dynamic Island.

In maniera analoga ad iPhone 14, infatti, il prossimo iPhone SE 4 avrà sul fronte una notch bar di piccole dimensioni. All’interno di questo notch, saranno collocati le fotocamere e i vari sensori per lo sblocco del device. La parte frontale dello smartphone dovrebbe inoltre essere occupata da un pannello OLED.

Rispetto ai precedenti modelli, questa volta lo schermo sarà più ampio, dato che avrà una diagonale da 6.1 pollici. La parte posteriore dovrebbe invece ospitare una singola fotocamera posteriore, in maniera analoga ai predecessori di questa serie. Anche le dimensioni dovrebbero essere simili a quelle di iPhone 14, dato che dovrebbero essere pari a 147 x 71,5 x 7,7 mm. Una caratteristica più moderna dovrebbe essere però la presenza del terzo tasto fisico personalizzabile, il così detto tasto azione laterale. Si tratta di una novità introdotta per la prima volta da Apple sui suoi nuovi top di gamma iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Insomma, sembra che questo nuovo iPhone SE 4 sarà davvero una versione di iPhone 14 ma con alcune piccole differenze, come il tasto laterale azione e la singola fotocamera posteriore.