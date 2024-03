Il settore della telefonia mobile in Italia si prepara a un’altra svolta, ma questa volta non necessariamente positiva per gli utenti TIM. La compagnia telefonica blu, famosa da anni in tutto il Paese e protagonista di numerose rimodulazioni nel corso dell’ultimo periodo, annuncia un’altra serie di aumenti che entreranno in vigore a partire dal prossimo 5 aprile.

Cosa sono esattamente queste rimodulazioni? Si tratta di modifiche unilaterali del contratto da parte degli operatori, che possono impattare sui prezzi delle offerte. Come “difesa”, la legge offre ai consumatori una protezione, concedendo loro 60 giorni di tempo per recedere dal contratto senza incorrere in penali.

A quanto ammonta l’aumento TIM e come chiedere il recesso del contratto

TIM ha comunicato recentemente i dettagli riguardanti i prossimi aumenti, che riguarderanno alcune delle sue offerte telefoniche. I prezzi delle tariffe potranno subire una variazione partendo da 0,99 euro fino ad arrivare a 2,49 euro. Queste variazioni si applicheranno a tutti i clienti a partire dal prossimo addebito successivo al 5 aprile 2024. Secondo la comunicazione ufficiale rilasciata sul sito dell’operatore, tali incrementi sono giustificati dalle esigenze economiche connesse al cambiamento del mercato.

Per cercare di limitare l’impatto dei rincari sulla clientela, TIM propone agli utenti la possibilità di accedere a 50 GB di traffico aggiuntivo e all’attivazione gratuita del 5G, a patto che accettino la rimodulazione. Nel caso si fosse interessati a questa alternativa, sarà sufficiente inviare un SMS con scritto “Confermo On” al numero 40916.

Invece, per coloro che non sono d’accordo con queste modifiche tariffarie, ci sono ulteriori vie. Possono procedere al recesso seguendo diverse modalità, tra cui la compilazione online del modulo di richiesta di attivazione del diritto al recesso. Se non si fosse tanto pratici per eseguire l’operazione da computer è possibile anche recarsi presso un negozio fisico TIM o chiamare il numero 119 per ulteriori informazioni e assistenza telefonica.

I prossimi aumenti tariffari annunciati da TIM sono un’ulteriore sfida per le tasche degli utenti, che dovranno valutare attentamente le proprie opzioni e decidere se accettare le nuove condizioni o procedere con il recesso e cambiare gestore telefonico.