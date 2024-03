Amazon Prime Video è molto più di una semplice piattaforma di streaming. Con una vasta gamma di contenuti che vanno dalle grandi esclusive, a funzioni nascoste che possono rendere l’esperienza di visione ancora più coinvolgente e personalizzata, questa piattaforma si distingue per la sua versatilità e la sua attenzione ai dettagli.

Una delle funzioni più utili e personalizzabili di Amazon Prime Video è la possibilità di adattare i sottotitoli alle proprie preferenze. Utilizzando un browser, è possibile accedere alle impostazioni del proprio account, selezionare la scheda Sottotitoli e personalizzarne aspetti come colore, dimensione, carattere e opacità. Questo permette agli utenti di rendere la visualizzazione più confortevole e adatta alle proprie esigenze visive.

I trucchi utili per Amazon Prime Video

Inoltre, grazie alla funzione X–Ray, i telespettatori possono ottenere informazioni dettagliate sugli attori presenti in una determinata scena, facilitando il riconoscimento e fornendo approfondimenti aggiuntivi. Questa funzione offre anche accesso rapido a scene specifiche e contenuti bonus, arricchendo ulteriormente l’esperienza di visione.

Per coloro che desiderano guardare i loro contenuti preferiti senza una connessione Internet, Amazon Prime Video offre la possibilità di scaricare film e serie TV per la visione offline. Questa funzione è particolarmente utile per coloro che si trovano in luoghi remoti o senza accesso a Internet affidabile, consentendo loro di godersi i propri programmi preferiti ovunque si trovino.

Inoltre, Prime Video ha introdotto recentemente la funzione Dialogue Boost, che migliora l’ascolto dei dialoghi nei contenuti in lingua inglese, aiutando gli spettatori a comprendere meglio le conversazioni anche in presenza di altri suoni di sottofondo. Questo miglioramento dell’audio è disponibile su alcune serie TV e film Amazon Originals e può essere regolato secondo le preferenze dell’utente.

Per coloro che preferiscono avere il pieno controllo sulla loro esperienza di visione, è possibile disattivare la riproduzione automatica dell’episodio successivo e i trailer che si avviano senza preavviso. Questo garantisce che gli utenti possano godersi i contenuti senza interruzioni indesiderate.

Inoltre, esistono estensioni per browser come quella per Chrome che consentono agli utenti di visualizzare le valutazioni di Rotten Tomatoes direttamente su Prime Video, offrendo un’ulteriore guida nella scelta dei contenuti da guardare.

Per organizzare i propri contenuti preferiti, gli utenti possono creare un elenco personalizzato di preferiti, consentendo loro di tenere traccia dei film e delle serie TV che desiderano guardare in futuro.

Infine, per ottenere suggerimenti più accurati e personalizzati, gli utenti possono riordinare la propria cronologia di visione su Prime Video, eliminando i contenuti che non sono stati apprezzati.