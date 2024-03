Vodafone batte TIM con DUE Silver nuova da 200 GIGA

Un gestore come Vodafone non può tirarsi certo indietro dal competere con tutti gli altri in questo periodo visto che ci sono tantissimi utenti da poter conquistare. Effettivamente l’azienda è stata in grado di rimettersi in sesto dopo alcuni anni di buio dovuti ovviamente all’arrivo di tanti gestori nuovi, tra cui quelli virtuali. Adesso l’obiettivo principale è quello di rimettersi in carreggiata con delle offerte già viste ma piene di opportunità, soprattutto dal punto di vista del prezzo.

Molte persone infatti hanno scelto di tornare ad avere un gestore come Vodafone, pieno di risorse ma soprattutto in grado di fornire una copertura mobile di primo livello. È proprio quello infatti il punto di forza dell’azienda, ovvero di avere una copertura molto più estesa rispetto agli altri provider. Attualmente ci sono due offerte che stanno riuscendo a dare il loro contributo mettendo a disposizione tanti contenuti e soprattutto un costo mensile estremamente esiguo. Dopo aver visto i gestori virtuali avere il predominio su tutti gli altri, Vodafone ha deciso di imporre i suoi ritmi creando delle offerte più o meno simili che oggi rispondono al nome di Silver. Come detto, queste sono due ed includono minuti, messaggi e giga per navigare sul web ogni mese.

Vodafone batte la concorrenza con le due offerte Silver, ecco i dettagli in merito

Con le nuove offerte di Vodafone è davvero difficile vincere, siccome includono tutto e vantano una copertura nettamente maggiore alle altre aziende. Partendo dalla prima offerta, sembra già esserci tutto: in questa Silver ecco infatti minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore mobile o fisso con 100 giga in 4G. Costa solo 7,99 € al mese.

La seconda offerta è praticamente uguale ma con 150 giga in 4G e con un costo di 9,99 € al mese. Per avere 50 giga in più, bisogna semplicemente attivare il servizio SmartPay.