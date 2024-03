Computer desktop Apple Mac mini in SCONTO SUPER su Amazon

Su Amazon è attualmente in corso una promozione straordinaria (accessibile proprio da qui) per il computer desktop Mac Mini di Apple, equipaggiato con il potente chip M2 Pro, il cui prezzo è stato ridotto a soli 1.494,03€. Questo eccezionale affare consente agli acquirenti di beneficiare di un potente strumento di lavoro e intrattenimento a un costo diminuito, con la possibilità di pagare in rate piccole e comode.

L’Apple Mac Mini con chip M2 Pro è dotato di caratteristiche all’avanguardia progettate per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Avente fino a 12 core di CPU e fino a 19 core di GPU, questo dispositivo presenta prestazioni eccezionali che permettono di gestire facilmente anche i progetti più impegnativi. La memoria unificata può essere aumentata fino a 32GB, facilitando il multitasking e l’elaborazione di file di grandi dimensioni.

Caratteristiche principali dell’Apple Mac Mini in promo su Amazon

Il Mac Mini di Apple offre agli utenti una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui quattro porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, un jack per cuffie, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E ed una Gigabit Ethernet. È disponibile anche un’opzione per l’Ethernet 10Gb per connessioni di rete ultra veloci. Grazie al chip M2 Pro, il Mac Mini è compatibile con una vasta gamma di applicazioni e plug-in ottimizzati, che rendono veloci e fluidi i processi lavorativi quotidiani, inclusi programmi come Microsoft 365, Zoom ed Adobe Creative Cloud.

La memoria unificata e l’archiviazione SSD rapida garantiscono al contempo un utilizzo reattivo, mentre le funzioni avanzate di privacy e sicurezza date sia dal chip che dal sistema macOS Ventura proteggono i dati degli utenti da malware e minacce esterne. L’Apple Mac Mini con chip M2 Pro è un’opportunità pazzesca per coloro che cercano un computer desktop potente e versatile a un prezzo non troppo elevato. Approfittate subito di questa promozione su Amazon per godere di performance professionali raccolte in un dispositivo compatto e dalle piccole dimensioni.