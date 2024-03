Google Wallet di recente ha aggiunto una nuova funzionalità che permette agli utenti di gestire manualmente le tessere e i biglietti archiviati nell’applicazione. Questa nuova opzione si aggiunge alla già esistente gestione automatica delle scadenze dei biglietti. Offrendo agli utenti un maggiore controllo sull’organizzazione dei loro documenti digitali.

Per coloro che sono già familiari con Google Wallet, il processo di gestione delle tessere e dei biglietti è estremamente semplice.

Basta aprire l’applicazione, selezionare la tessera o il biglietto desiderato e accedere al menu situato nell’angolo in alto a destra.

Ora, oltre all’opzione “Rimuovi”, gli utenti possono anche scegliere di “Archiviare” manualmente il documento.

Google Wallet: mantenere ordinata la schermata principale

L’introduzione di questa nuova opzione di archiviazione manuale è particolarmente utile per coloro che desiderano mantenere ordinata la schermata principale di Google Wallet.

Molte volte, le tessere e i biglietti possono affollare la schermata principale, creando confusione e disordine. Con la possibilità di archiviare manualmente i documenti meno utilizzati, gli utenti possono organizzare meglio la propria interfaccia e trovare facilmente i documenti importanti quando ne hanno bisogno.

Questa funzione di archiviazione manuale si rivela particolarmente utile per quei documenti che non vengono automaticamente archiviati a causa di una mancata indicazione della data di scadenza. In più, consente agli utenti di gestire meglio i documenti che utilizzano raramente, evitando che occupino spazio prezioso sulla schermata principale.

Quando gli utenti scelgono di archiviare manualmente un documento, ricevono un messaggio pop-up che conferma lo spostamento del documento nella sezione “Tessere archiviate”. Da qui, si può facilmente accedere ai documenti archiviati in qualsiasi momento, nel caso in cui desiderino ripristinarli sulla schermata principale.

In poche parole possiamo dire che l’introduzione dell’opzione di archiviazione manuale in Google Wallet offre agli utenti un maggiore controllo sull’organizzazione dei loro documenti digitali. Questa funzionalità semplifica la gestione delle tessere e dei biglietti, consentendo agli utenti di mantenere ordinata la schermata principale e trovare facilmente i documenti quando ne hanno bisogno.