Il 2024 rappresenterà un fondamentale passo in avanti verso la modernizzazione digitale dell’Italia con l’introduzione di IT Wallet, un innovativo portafoglio digitale integrato all’interno dell’App IO. Questa nuova piattaforma rivoluzionaria consentirà agli utenti di conservare in modo sicuro e accessibile tramite smartphone tutti i loro documenti digitali, dalla patente di guida alla tessera sanitaria, semplificando notevolmente la gestione e l’accesso a tali informazioni cruciali.

IT Wallet è una risposta tangibile alla crescente domanda di digitalizzazione dei servizi e dei documenti d’identità. Incorporato direttamente nell’app IO, offre un’esperienza d’uso senza pari, eliminando la necessità di scaricare ulteriori applicazioni. Questo portafoglio digitale consentirà agli italiani di gestire in modo pratico e sicuro una vasta gamma di documenti e identità digitali direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Come usare IT Wallet

Nonostante l’utilizzo di IT Wallet non sia obbligatorio, è probabile che diventi uno strumento ampiamente diffuso. L’integrazione di servizi come SPID, CIE e CNS lo renderà un hub centrale per l’identità digitale, garantendo al contempo sicurezza e privacy dei dati degli utenti. Con tutti i documenti a portata di mano, la gestione delle identità e dei servizi online diventerà più efficiente e veloce.

Anche se la data ufficiale del lancio di IT Wallet non è stata ancora annunciata, sembra che la fase di sperimentazione avrà inizio proprio nei primi mesi del 2024, mentre il pieno accesso è previsto a metà anno. Inizialmente, IT Wallet includerà documenti cruciali come la tessera sanitaria, la patente di guida, la carta europea della disabilità, le prescrizioni mediche e i titoli di studio, con l’intenzione di ampliare la gamma nel tempo, includendo anche la carta d’identità e la tessera elettorale.

È importante sottolineare che IT Wallet non mira a sostituire i sistemi di autenticazione e identificazione digitale esistenti, ma piuttosto a fornire uno spazio centralizzato per la consultazione rapida di tali documenti. L’accesso a IT Wallet sarà semplice e user–friendly tramite l’App IO, con l’obiettivo di raggiungere 42,5 milioni di download entro il 2025.

Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, sarà necessaria una stretta collaborazione tra il governo e i fornitori privati coinvolti. Al momento, ci sono circa 12 fornitori che offrono funzionalità simili. Proprio per questo la cooperazione sarà fondamentale per garantire un’implementazione efficace e allo stesso tempo sicura di IT Wallet.