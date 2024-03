L’ultimo update software rilasciato da Xiaomi per la propria interfaccia utente MIUI ha causato dei problemi ad alcuni utenti. Secondo le numerose segnalazioni apparse in rete, sembrerebbe che il nuovo aggiornamento ha portato con se il bootloop in diversi dispositivi.

I device coinvolti sono vari e includono sia gli smartphone Xiaomi che quello Redmi e POCO. Gli effetti dell’update sono gli stessi per tutti gli utenti coinvolti nel problema, lo smartphone si riavvia all’infinito senza possibilità di interrompere la sequenza.

Questa situazione, di fatto, rende inutilizzabile il device. Non appena venuta a conoscenza del problema, Xiaomi ha bloccato il roll-out. Inoltre, l’azienda cinese si è immediatamente messa al lavoro per trovare una soluzione e fare in modo che quando accaduto non si ripetesse.

For those affected, Xiaomi has been rapidly formulating methods to repair. We ask affected users to please contact their official local aftersales channels for support. (2/4) — Xiaomi Support (@XiaomiSupport) March 1, 2024

Il nuovo update per la MIUI causa il bootloop in alcuni device e, per questo, Xiaomi ha bloccato e ritirato l’aggiornamento

We apologize for the inconvenience, and thank you for your patience in this time. (4/4) — Xiaomi Support (@XiaomiSupport) March 1, 2024

Inoltre, attraverso i propri canali social, Xiaomi si è scusata con tutti i propri utenti. Il post condiviso su X/Twitter conferma che il bug ha coinvolto un numero limitato di device e che l’aggiornamento è stato rimosso da tutte le piattaforme ufficiali di condivisione.

Per tutti coloro che stanno riscontrando problemi, l’azienda si sta organizzando per la riparazione del device. La raccomandazione è quella di contattare i servizi di assistenza ufficiali e non intervenire in maniera autonoma. Infatti, le soluzioni amatoriali potrebbero portare alla perdita di dati importanti.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, sembrerebbe che la causa del bootloop sarebbe legata al codice dell’update. Infatti, l’aggiornamento era destinato agli smartphone dotati del sistema operativo HyperOS. Essendo stato installato sui device MIUI, il sistema è andato in crash non riuscendo più a completare la sequenza di avvio e causando l’errore.

Il consiglio, per il momento, è quello di disabilitare gli aggiornamenti automatici per evitare che un update difettoso possa causare problemi. Sarà possibile riattivarli non appena la problematica sarà risolta.