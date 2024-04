WhatsApp, il nuovo elenco PREFERITI per i contatti più assidui

Riuscire a superare WhatsApp non è più facile come qualcuno credeva. I grandi sostenitori di Telegram pensavano che l’applicazione colorata di azzurro potesse superare quella colorata di verde nei prossimi anni, ma tutto ciò non si sta verificando.

Ovviamente la grande forza di WhatsApp è quella di essere sempre sul pezzo e con un gran numero di utenti. Essendo stata la prima applicazione di messaggistica istantanea basata su rete Internet a fare il suo ingresso nel mondo degli smartphone, riesce ad oggi a detenere la leadership facilmente. Tutto ciò è ulteriormente facilitato dalla grande intuitività, aspetto fondamentale per chi utilizza una qualsiasi applicazione.

Ogni funzione di WhatsApp è facilissima da usare e negli anni le possibilità sono aumentate a dismisura. Basti pensare che inizialmente gli utenti potevano solo inviare i messaggi, mentre oggi ci sono le chat di gruppo, le chiamate di gruppo e anche le videochiamate.

Durante le ultime ore si sta parlando insistentemente di una nuova funzionalità, o meglio di un aspetto che a breve potrebbe essere introdotto. WhatsApp vuole rendere molto più semplice individuare un contatto con cui iniziare una conversazione.

WhatsApp: arriva la scheda Preferiti per trovare prima i contatti più assidui

L’utilizzo di WhatsApp è semplice ed è proprio per questo che l’applicazione ad oggi è la prima in assoluto. Non ci sono dubbi sul fatto che gli utenti riescano a fare tutto agevolmente, ma con il prossimo aggiornamento tutto potrebbe diventare ancor migliore.

Secondo quanto riportato infatti WhatsApp sta pensando di introdurre una scheda Preferiti dove inserire tutti i contatti con cui ci si sente di più. In questo modo è possibile quindi fare subito riferimento a quelle persone e a quelle chat di gruppo che vengono prese in considerazione maggiormente rispetto a tutti gli altri contatti.

Così si evita di andare a cercare all’interno della lista infinita delle conversazioni, rendendo tutto molto più agevole.